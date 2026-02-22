https://1prime.ru/20260222/zarplata-867717746.html
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T14:28+0300
2026-02-22T14:28+0300
2026-02-22T14:28+0300
общество
госдума
лдпр
заработная плата
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_003fee77bf5353d052325e74b6a4855b.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год. "Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он. По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери. "Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш. Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода. "Поэтому мы настаиваем на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции, а не разовых и запоздалых повышениях", - заключил политик.
https://1prime.ru/20260219/vtsiom-867641960.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d7112e8722c78de54ee111dae08db642.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , госдума, лдпр, заработная плата, россия
Общество , Госдума, ЛДПР, заработная плата, РОССИЯ
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год
Депутат ГД Панеш предложил дважды в год повышать зарплату силовиков по уровню инфляции
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год.
"Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он.
По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери.
"Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш.
Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.
"Поэтому мы настаиваем на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции, а не разовых и запоздалых повышениях", - заключил политик.
Большинство россиян ценят важность дела выше зарплаты, показал опрос