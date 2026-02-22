Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/zarplata-867717746.html
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T14:28+0300
2026-02-22T14:28+0300
общество
госдума
лдпр
заработная плата
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_003fee77bf5353d052325e74b6a4855b.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год. "Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он. По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери. "Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш. Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода. "Поэтому мы настаиваем на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции, а не разовых и запоздалых повышениях", - заключил политик.
https://1prime.ru/20260219/vtsiom-867641960.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d7112e8722c78de54ee111dae08db642.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , госдума, лдпр, заработная плата, россия
Общество , Госдума, ЛДПР, заработная плата, РОССИЯ
14:28 22.02.2026
 
В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год

Депутат ГД Панеш предложил дважды в год повышать зарплату силовиков по уровню инфляции

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год.
"Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он.
По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери.
"Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш.
Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.
"Поэтому мы настаиваем на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции, а не разовых и запоздалых повышениях", - заключил политик.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Большинство россиян ценят важность дела выше зарплаты, показал опрос
19 февраля, 15:26
 
ОбществоГосдумаЛДПРзаработная платаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала