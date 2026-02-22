https://1prime.ru/20260222/zarplata-867717746.html

В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам дважды в год

2026-02-22T14:28+0300

общество

госдума

лдпр

заработная плата

россия

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение зарплаты два раза в год. "Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции", - сказал он. По словам депутата, существующая система индексации, даже когда она проводится, часто не поспевает за реальным ростом цен и не компенсирует потери. "Механизм, который мы предлагаем, должен работать как часы: каждые полгода оклады и довольствие пересчитываются, чтобы полностью покрыть инфляцию. Это не просто добавка, а защита денег от обесценивания", - уточнил Панеш. Парламентарий отметил, что такой подход станет для действующих сотрудников понятным стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов - сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода. "Поэтому мы настаиваем на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции, а не разовых и запоздалых повышениях", - заключил политик.

