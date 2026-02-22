https://1prime.ru/20260222/zaschita-867709029.html

Защита Дашутина указала на непричастность к даче взятки чиновникам

2026-02-22T02:59+0300

бизнес

россия

экономика

минпромторг

росгвардия

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Защита арестованного директора по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергея Дашутина указала на его непричастность к даче взятки в виде дорогих часов чиновникам Минпромторга РФ, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "(Адвокат) указывает на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих его (Дашутина) причастность к инкриминируемому преступлению", - говорится в документах. Также защита просила учесть, что нахождение директора завода под стражей "негативно влияет на работу предприятия", отметив, что завод выполняет государственные контракты. Суд, однако, указал на наличие достаточных данных, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности Дашутина к инкриминируемому преступлению, сказано в документах. Ранее суд отмечал, что оснований считать, что срыв госконтрактов произойдет по причине нахождения Дашутина под стражей, нет, как нет и подтверждения этому в представленных в суд документах, говорится в материалах. По решению суда Дашутин отправлен в СИЗО до апреля. О задержании директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаила Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским. Следствие считает, что 22 октября 2025 года Кузнецов и Чумаков получили от Дашутина при посредничестве Романова и Якубовского взятку в особо крупном размере в виде денег и дорогих наручных часов Breitling за включение ряда наименований продукции завода "Орелкомпрессормаш" в реестр российской промышленной продукции. Кузнецов и Чумаков обвиняются в получении взятки, Дашутин - в даче взятки, а Романов и Якубовский - в посредничестве во взяточничестве.

2026

