Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Защита Дашутина указала на непричастность к даче взятки чиновникам - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260222/zaschita-867709029.html
Защита Дашутина указала на непричастность к даче взятки чиновникам
Защита Дашутина указала на непричастность к даче взятки чиновникам - 22.02.2026, ПРАЙМ
Защита Дашутина указала на непричастность к даче взятки чиновникам
Защита арестованного директора по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергея Дашутина указала на его непричастность к даче взятки в виде дорогих часов... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T02:59+0300
2026-02-22T02:59+0300
бизнес
россия
экономика
минпромторг
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867709029.jpg?1771718375
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Защита арестованного директора по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергея Дашутина указала на его непричастность к даче взятки в виде дорогих часов чиновникам Минпромторга РФ, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "(Адвокат) указывает на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих его (Дашутина) причастность к инкриминируемому преступлению", - говорится в документах. Также защита просила учесть, что нахождение директора завода под стражей "негативно влияет на работу предприятия", отметив, что завод выполняет государственные контракты. Суд, однако, указал на наличие достаточных данных, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности Дашутина к инкриминируемому преступлению, сказано в документах. Ранее суд отмечал, что оснований считать, что срыв госконтрактов произойдет по причине нахождения Дашутина под стражей, нет, как нет и подтверждения этому в представленных в суд документах, говорится в материалах. По решению суда Дашутин отправлен в СИЗО до апреля. О задержании директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаила Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским. Следствие считает, что 22 октября 2025 года Кузнецов и Чумаков получили от Дашутина при посредничестве Романова и Якубовского взятку в особо крупном размере в виде денег и дорогих наручных часов Breitling за включение ряда наименований продукции завода "Орелкомпрессормаш" в реестр российской промышленной продукции. Кузнецов и Чумаков обвиняются в получении взятки, Дашутин - в даче взятки, а Романов и Якубовский - в посредничестве во взяточничестве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг, росгвардия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Минпромторг, Росгвардия
02:59 22.02.2026
 
Защита Дашутина указала на непричастность к даче взятки чиновникам

Защита Дашутина указала на его непричастность к даче взятки чиновникам Минпромторга

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Защита арестованного директора по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергея Дашутина указала на его непричастность к даче взятки в виде дорогих часов чиновникам Минпромторга РФ, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"(Адвокат) указывает на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих его (Дашутина) причастность к инкриминируемому преступлению", - говорится в документах.
Также защита просила учесть, что нахождение директора завода под стражей "негативно влияет на работу предприятия", отметив, что завод выполняет государственные контракты.
Суд, однако, указал на наличие достаточных данных, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности Дашутина к инкриминируемому преступлению, сказано в документах.
Ранее суд отмечал, что оснований считать, что срыв госконтрактов произойдет по причине нахождения Дашутина под стражей, нет, как нет и подтверждения этому в представленных в суд документах, говорится в материалах.
По решению суда Дашутин отправлен в СИЗО до апреля.
О задержании директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаила Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.
Следствие считает, что 22 октября 2025 года Кузнецов и Чумаков получили от Дашутина при посредничестве Романова и Якубовского взятку в особо крупном размере в виде денег и дорогих наручных часов Breitling за включение ряда наименований продукции завода "Орелкомпрессормаш" в реестр российской промышленной продукции.
Кузнецов и Чумаков обвиняются в получении взятки, Дашутин - в даче взятки, а Романов и Якубовский - в посредничестве во взяточничестве.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинпромторгРосгвардия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала