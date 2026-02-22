https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867710374.html

На Западе рассказали о последствиях недавней выходки Зеленского

На Западе рассказали о последствиях недавней выходки Зеленского - 22.02.2026, ПРАЙМ

На Западе рассказали о последствиях недавней выходки Зеленского

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что критика Венгрии и Словакии со стороны Владимира Зеленского является его... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T05:59+0300

2026-02-22T05:59+0300

2026-02-22T05:59+0300

в мире

венгрия

словакия

украина

владимир зеленский

виктор орбан

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что критика Венгрии и Словакии со стороны Владимира Зеленского является его самым неудачным шагом. "Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день", — отметил он, комментируя предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении поставок электричества на Украину. Кошкович предположил, что Будапешт и Братислава скоординировали свои действия в ответ на угрозы украинского руководства. "Весьма вероятно, что это скоординировано с ответными действиями Венгрии, и подобный шаг может последовать очень скоро после хода Словакии", — подчеркнул эксперт. В субботу Фицо заявил, что прекратит подачу электричества, если Зеленский не обеспечит прокачку нефти через трубопровод "Дружба". После этого глава правительства Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Будапешт также рассматривает возможность полного прекращения поставок электроэнергии на Украину. Ранее Венгрия уже остановила поставки дизеля и блокировала кредит Киеву от ЕС на 90 миллиардов евро. Орбан добавил, что Венгрия играет ключевую роль в обеспечении электричеством Украины. Конец "Дружбы" Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю. На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".

венгрия

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, венгрия, словакия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, роберт фицо