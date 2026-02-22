На Западе рассказали о последствиях недавней выходки Зеленского
Кошкович назвал нападки Зеленского на Словакию и Венгрию его худшей авантюрой
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что критика Венгрии и Словакии со стороны Владимира Зеленского является его самым неудачным шагом.
"Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день", — отметил он, комментируя предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении поставок электричества на Украину.
Кошкович предположил, что Будапешт и Братислава скоординировали свои действия в ответ на угрозы украинского руководства.
"Весьма вероятно, что это скоординировано с ответными действиями Венгрии, и подобный шаг может последовать очень скоро после хода Словакии", — подчеркнул эксперт.
В субботу Фицо заявил, что прекратит подачу электричества, если Зеленский не обеспечит прокачку нефти через трубопровод "Дружба". После этого глава правительства Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Будапешт также рассматривает возможность полного прекращения поставок электроэнергии на Украину.
Конец "Дружбы"
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".