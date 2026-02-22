https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726040.html
Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией - 22.02.2026, ПРАЙМ
Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Владимир Зеленский сам придумал указанные сроки заключения мирного договора между Россией и Украиной, сообщает The American Conservative.
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сам придумал указанные сроки заключения мирного договора между Россией и Украиной, сообщает The American Conservative. "О, если бы для достижения мира было достаточно просто указать в планировщике дату завершения конфликта! По утверждению Владимира Зеленского, Дональд Трамп якобы сделал именно так: мир предусмотрен к весне", — говорится в статье. При этом подчеркивается, что новый крайний срок может повторить судьбу предыдущих. "Есть вероятность, что эти сообщения не имеют под собой основания и что Зеленский выдумал этот крайний срок, чтобы предотвратить крупное весеннее наступление России, которого многие опасаются", — отмечается в публикации. К тому же, Белый дом не подтвердил никаких сроков, а посол США при НАТО Мэттью Уитакер полностью опроверг заявление руководителя киевского режима.
Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
