Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сам придумал указанные сроки заключения мирного договора между Россией и Украиной, сообщает The American Conservative. "О, если бы для достижения мира было достаточно просто указать в планировщике дату завершения конфликта! По утверждению Владимира Зеленского, Дональд Трамп якобы сделал именно так: мир предусмотрен к весне", — говорится в статье. При этом подчеркивается, что новый крайний срок может повторить судьбу предыдущих. "Есть вероятность, что эти сообщения не имеют под собой основания и что Зеленский выдумал этот крайний срок, чтобы предотвратить крупное весеннее наступление России, которого многие опасаются", — отмечается в публикации. К тому же, Белый дом не подтвердил никаких сроков, а посол США при НАТО Мэттью Уитакер полностью опроверг заявление руководителя киевского режима.
23:02 22.02.2026
 
Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией

American Conservative: Зеленский сам выдумал крайний срок заключения мира

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сам придумал указанные сроки заключения мирного договора между Россией и Украиной, сообщает The American Conservative.
"О, если бы для достижения мира было достаточно просто указать в планировщике дату завершения конфликта! По утверждению Владимира Зеленского, Дональд Трамп якобы сделал именно так: мир предусмотрен к весне", — говорится в статье.
При этом подчеркивается, что новый крайний срок может повторить судьбу предыдущих.
"Есть вероятность, что эти сообщения не имеют под собой основания и что Зеленский выдумал этот крайний срок, чтобы предотвратить крупное весеннее наступление России, которого многие опасаются", — отмечается в публикации.
К тому же, Белый дом не подтвердил никаких сроков, а посол США при НАТО Мэттью Уитакер полностью опроверг заявление руководителя киевского режима.
 
Заголовок открываемого материала