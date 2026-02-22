Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726929.html
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России - 22.02.2026, ПРАЙМ
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России
Владимир Зеленский серьезно ошибается, полагая, что участие европейских военных способно изменить ход конфликта на Украине, заявил представитель финской партии... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T23:18+0300
2026-02-22T23:18+0300
в мире
украина
москва
запад
владимир зеленский
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский серьезно ошибается, полагая, что участие европейских военных способно изменить ход конфликта на Украине, заявил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введет войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведет к уничтожению Украины", — отметил политик.Он призвал к скорейшему заключению мирного соглашения, подчеркнув, что время работает против Киева."Попытка атаковать территорию Москвы – это красная линия, пересечение которой необходимо избегать", — заключил он.В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260222/medvedev-867726750.html
https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726289.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, москва, запад, владимир зеленский, мид рф, нато
В мире, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, МИД РФ, НАТО
23:18 22.02.2026
 
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России

Мема: надежды Зеленского на войска Европы — серьезная ошибка

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский серьезно ошибается, полагая, что участие европейских военных способно изменить ход конфликта на Украине, заявил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введет войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведет к уничтожению Украины", — отметил политик.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"Это насмешка". На Западе удивились словам Медведева о Каллас
Вчера, 23:16
Он призвал к скорейшему заключению мирного соглашения, подчеркнув, что время работает против Киева.
"Попытка атаковать территорию Москвы – это красная линия, пересечение которой необходимо избегать", — заключил он.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
Вчера, 23:11
 
В миреУКРАИНАМОСКВАЗАПАДВладимир ЗеленскийМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала