"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России

МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский серьезно ошибается, полагая, что участие европейских военных способно изменить ход конфликта на Украине, заявил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введет войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведет к уничтожению Украины", — отметил политик.Он призвал к скорейшему заключению мирного соглашения, подчеркнув, что время работает против Киева."Попытка атаковать территорию Москвы – это красная линия, пересечение которой необходимо избегать", — заключил он.В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

