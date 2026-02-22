https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726929.html
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России - 22.02.2026, ПРАЙМ
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России
Владимир Зеленский серьезно ошибается, полагая, что участие европейских военных способно изменить ход конфликта на Украине, заявил представитель финской партии... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T23:18+0300
2026-02-22T23:18+0300
2026-02-22T23:18+0300
в мире
украина
москва
запад
владимир зеленский
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Владимир Зеленский серьезно ошибается, полагая, что участие европейских военных способно изменить ход конфликта на Украине, заявил представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введет войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведет к уничтожению Украины", — отметил политик.Он призвал к скорейшему заключению мирного соглашения, подчеркнув, что время работает против Киева."Попытка атаковать территорию Москвы – это красная линия, пересечение которой необходимо избегать", — заключил он.В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260222/medvedev-867726750.html
https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726289.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, запад, владимир зеленский, мид рф, нато
В мире, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, МИД РФ, НАТО
"Это красная линия". На Западе отреагировали на слова Зеленского о России
Мема: надежды Зеленского на войска Европы — серьезная ошибка