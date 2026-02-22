Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х возобновить отношения между Францией и Россией. "Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!", — написал он. Филиппо подчеркивает необходимость прекращения финансовой поддержки Киева, а также поставок вооружений, и не считает нужным отправлять французских военных на Украину. "Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины!" — заключил Филиппо. Россия утверждает, что поставка военной техники Украине осложняет мирное урегулирование, вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. В Кремле подчеркнули, что западная военная помощь Киеву не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сейчас приступить к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские войска несут потери и утрачивают боеспособность с большой скоростью.
23:18 22.02.2026
 
Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский

Политик Филиппо призвал Францию восстановить отношения с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х возобновить отношения между Францией и Россией.
"Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!", — написал он.
Филиппо подчеркивает необходимость прекращения финансовой поддержки Киева, а также поставок вооружений, и не считает нужным отправлять французских военных на Украину.
"Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины!" — заключил Филиппо.
Россия утверждает, что поставка военной техники Украине осложняет мирное урегулирование, вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. В Кремле подчеркнули, что западная военная помощь Киеву не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сейчас приступить к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские войска несут потери и утрачивают боеспособность с большой скоростью.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАФРАНЦИЯКиевСергей ЛавровДмитрий ПесковВасилий НебензяНАТОООН
 
 
