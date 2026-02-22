https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867727078.html

Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х возобновить отношения между Францией и Россией. "Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!", — написал он. Филиппо подчеркивает необходимость прекращения финансовой поддержки Киева, а также поставок вооружений, и не считает нужным отправлять французских военных на Украину. "Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины!" — заключил Филиппо. Россия утверждает, что поставка военной техники Украине осложняет мирное урегулирование, вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. В Кремле подчеркнули, что западная военная помощь Киеву не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сейчас приступить к переговорам. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские войска несут потери и утрачивают боеспособность с большой скоростью.

