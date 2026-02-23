https://1prime.ru/20260223/aeroport-867750934.html

В аэропорту Геленджика сняли временный ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

