https://1prime.ru/20260223/aeroport-867750934.html
В аэропорту Геленджика сняли временный ограничения
В аэропорту Геленджика сняли временный ограничения - 23.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика сняли временный ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T22:02+0300
2026-02-23T22:02+0300
2026-02-23T22:02+0300
бизнес
геленджик
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260223/samolet-867746931.html
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика сняли временный ограничения
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов