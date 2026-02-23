Акции Novo Nordisk снижаются более чем на 15 процентов

https://1prime.ru/20260223/aktsii-867742833.html

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk, производителя "Оземпика", опускаются более чем на 15% после объявления результатов испытаний препарата для лечения ожирения CagriSema, которые оказались хуже, чем у препарата-аналога от Eli Lilly, следует из данных торгов. По состоянию на 14.15 мск акции Novo Nordisk дешевели на 15,6% - до 253,9 датских крон (39,9 доллара) за бумагу. В понедельник Novo Nordisk объявила об итогах проведения 84-недельного исследования REDEFINE 4, в ходе которого изучалось действие инъекционного препарата для лечения взрослых людей с избыточным весом и сахарным диабетом второго типа CagriSema. Как сообщает компания, в ходе исследования применение схемы лечения CagriSema за 84 недели привело к снижению массы тела на 20,2%, тогда как у конкурирующего препарата - тирзепатида, производимого американской Eli Lilly - аналогичный показатель составляет 23,6%. Novo Nordisk – международная фармацевтическая компания, в частности крупный производитель инсулинов, основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в пригороде Копенгагена, Дания. Компания насчитывает более 69 тысяч сотрудников в 80 филиалах по всему миру. Производство компании расположено в 13 странах, ее продукция доступна в 170 странах. Eli Lilly & Co - американская фармацевтическая компания, основана в 1876 году. По состоянию на 31 декабря 2025 года ее штат превышает 50 тысяч человек.

