Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"
Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"
БАКУ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обсудил с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает пресс-служба Алиева. Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег. "В ходе беседы была затронута важность предстоящего в Баку 17-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах". Стороны также обсудили вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале", - говорится в сообщении. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7200 км, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой.
