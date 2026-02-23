https://1prime.ru/20260223/aliev-867739280.html

Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"

Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг" - 23.02.2026, ПРАЙМ

Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обсудил с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег вопросы по транспортному коридору... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T12:22+0300

2026-02-23T12:22+0300

2026-02-23T12:22+0300

газ

иран

баку

индия

мтк "север-юг"

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg

БАКУ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обсудил с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает пресс-служба Алиева. Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег. "В ходе беседы была затронута важность предстоящего в Баку 17-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах". Стороны также обсудили вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале", - говорится в сообщении. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7200 км, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой.

https://1prime.ru/20260215/vuchich-867506509.html

https://1prime.ru/20260215/aliev-867505409.html

иран

баку

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, иран, баку, индия, мтк "север-юг", бизнес