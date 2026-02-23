Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг" - 23.02.2026
Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"
Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг" - 23.02.2026, ПРАЙМ
Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обсудил с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег вопросы по транспортному коридору... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T12:22+0300
2026-02-23T12:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обсудил с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает пресс-служба Алиева. Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег. "В ходе беседы была затронута важность предстоящего в Баку 17-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах". Стороны также обсудили вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале", - говорится в сообщении. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7200 км, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой.
12:22 23.02.2026
 
Алиев обсудил с министром дорог Ирана транспортный коридор "Север-Юг"

Алиев и министр дорог Ирана обсудили вопросы по транспортному коридору "Север-Юг"

Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обсудил с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает пресс-служба Алиева.
Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.
"В ходе беседы была затронута важность предстоящего в Баку 17-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах". Стороны также обсудили вопросы по транспортному коридору "Север-Юг", строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале", - говорится в сообщении.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный транспортный коридор протяженностью 7200 км, соединяющий Индию, Иран и страны Персидского залива с Россией и Европой.
