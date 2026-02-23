https://1prime.ru/20260223/amerika-867739804.html

Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ

Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ - 23.02.2026, ПРАЙМ

Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ

Американские банки в 2025 году получили прибыль почти в 300 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом, сообщила газета Financial Times (FT)... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T12:42+0300

2026-02-23T12:42+0300

2026-02-23T12:42+0300

экономика

финансы

банки

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Американские банки в 2025 году получили прибыль почти в 300 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные BankRegData. "В 2025 году прибыль более 4 300 американских банков составила 295,6 миллиарда долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее, и является новым рекордом", - пишет издание. Отмечается, что предыдущий рекорд по прибыли банков США был поставлен в 2021 году, тогда показатель достиг 279 миллиардов долларов. В то же время, добавляет FT, пусть общая сумма прибыли в долларах является рекордной для отрасли, с точки зрения активов это лишь восьмой по величине показатель с 2003 года. Газета пишет, что эти данные свидетельствуют о "периоде процветания" американского банковского сектора при администрации президента США Дональда Трампа, который способствовал росту заработной платы топ-менеджеров отрасли. Банки также получили импульс благодаря снижению затрат на финансирование депозитов и других обязательств в 2025 году. Кроме того, как указывает FT, они прибавили около 750 миллиардов долларов к своему кредитному портфелю, а доля просроченных кредитов снизилась до 1,56% с 1,6% в 2024 году.

https://1prime.ru/20260223/ssha-867739439.html

https://1prime.ru/20260223/poshliny-867738103.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, дональд трамп