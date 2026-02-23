https://1prime.ru/20260223/amerika-867739804.html
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ
экономика
финансы
банки
сша
дональд трамп
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Американские банки в 2025 году получили прибыль почти в 300 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные BankRegData. "В 2025 году прибыль более 4 300 американских банков составила 295,6 миллиарда долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее, и является новым рекордом", - пишет издание. Отмечается, что предыдущий рекорд по прибыли банков США был поставлен в 2021 году, тогда показатель достиг 279 миллиардов долларов. В то же время, добавляет FT, пусть общая сумма прибыли в долларах является рекордной для отрасли, с точки зрения активов это лишь восьмой по величине показатель с 2003 года. Газета пишет, что эти данные свидетельствуют о "периоде процветания" американского банковского сектора при администрации президента США Дональда Трампа, который способствовал росту заработной платы топ-менеджеров отрасли. Банки также получили импульс благодаря снижению затрат на финансирование депозитов и других обязательств в 2025 году. Кроме того, как указывает FT, они прибавили около 750 миллиардов долларов к своему кредитному портфелю, а доля просроченных кредитов снизилась до 1,56% с 1,6% в 2024 году.
сша
