Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260223/amerika-867739804.html
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ - 23.02.2026, ПРАЙМ
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ
Американские банки в 2025 году получили прибыль почти в 300 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом, сообщила газета Financial Times (FT)... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T12:42+0300
2026-02-23T12:42+0300
экономика
финансы
банки
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Американские банки в 2025 году получили прибыль почти в 300 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные BankRegData. "В 2025 году прибыль более 4 300 американских банков составила 295,6 миллиарда долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее, и является новым рекордом", - пишет издание. Отмечается, что предыдущий рекорд по прибыли банков США был поставлен в 2021 году, тогда показатель достиг 279 миллиардов долларов. В то же время, добавляет FT, пусть общая сумма прибыли в долларах является рекордной для отрасли, с точки зрения активов это лишь восьмой по величине показатель с 2003 года. Газета пишет, что эти данные свидетельствуют о "периоде процветания" американского банковского сектора при администрации президента США Дональда Трампа, который способствовал росту заработной платы топ-менеджеров отрасли. Банки также получили импульс благодаря снижению затрат на финансирование депозитов и других обязательств в 2025 году. Кроме того, как указывает FT, они прибавили около 750 миллиардов долларов к своему кредитному портфелю, а доля просроченных кредитов снизилась до 1,56% с 1,6% в 2024 году.
https://1prime.ru/20260223/ssha-867739439.html
https://1prime.ru/20260223/poshliny-867738103.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_be554a2cc277f2c31173b2f49928a063.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Банки, США, Дональд Трамп
12:42 23.02.2026
 
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ

FT: в 2025 году банки США получили рекордную прибыль в $300 миллиардов

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Американские банки в 2025 году получили прибыль почти в 300 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные BankRegData.
"В 2025 году прибыль более 4 300 американских банков составила 295,6 миллиарда долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее, и является новым рекордом", - пишет издание. Отмечается, что предыдущий рекорд по прибыли банков США был поставлен в 2021 году, тогда показатель достиг 279 миллиардов долларов.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Названы партнеры, с которыми США сильнее всего нарастили дефицит торговли
12:29
В то же время, добавляет FT, пусть общая сумма прибыли в долларах является рекордной для отрасли, с точки зрения активов это лишь восьмой по величине показатель с 2003 года.
Газета пишет, что эти данные свидетельствуют о "периоде процветания" американского банковского сектора при администрации президента США Дональда Трампа, который способствовал росту заработной платы топ-менеджеров отрасли.
Банки также получили импульс благодаря снижению затрат на финансирование депозитов и других обязательств в 2025 году. Кроме того, как указывает FT, они прибавили около 750 миллиардов долларов к своему кредитному портфелю, а доля просроченных кредитов снизилась до 1,56% с 1,6% в 2024 году.
Флаги США
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
11:23
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала