Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг торговой политики США
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне усиления неопределенности относительно американской торговой политики, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,24%, до 49 557 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,35%, до 24 979,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 908,25 пункта.
Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Аналитики отмечают, что решение суда только вызывает неопределенность в отношении дальнейшей торговой политики страны, и это может негативно отразиться на фондовых рынках.
"Рынки быстро осознали, что это решение в ближайшей перспективе вряд ли что-то изменит, скорее усилит неопределенность. Дональд Трамп не известен тем, чтобы избегать конфликтов и легко сдаваться", - цитирует агентство Блумберг главного аналитика по инвестициям BNP Paribas Wealth Management Стефана Кемпера (Stephan Kemper).