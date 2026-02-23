Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 23.02.2026
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 23.02.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне усиления неопределенности относительно американской торговой политики, следует... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T14:09+0300
2026-02-23T14:09+0300
рынок
сша
дональд трамп
верховный суд
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне усиления неопределенности относительно американской торговой политики, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,24%, до 49 557 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,35%, до 24 979,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,22%, до 6 908,25 пункта. Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Аналитики отмечают, что решение суда только вызывает неопределенность в отношении дальнейшей торговой политики страны, и это может негативно отразиться на фондовых рынках. "Рынки быстро осознали, что это решение в ближайшей перспективе вряд ли что-то изменит, скорее усилит неопределенность. Дональд Трамп не известен тем, чтобы избегать конфликтов и легко сдаваться", - цитирует агентство Блумберг главного аналитика по инвестициям BNP Paribas Wealth Management Стефана Кемпера (Stephan Kemper).
сша
рынок, сша, дональд трамп, верховный суд, индексы
Рынок, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Индексы
14:09 23.02.2026
 
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг торговой политики США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне усиления неопределенности относительно американской торговой политики, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,24%, до 49 557 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,35%, до 24 979,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 908,25 пункта.
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ
12:42
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ
12:42
Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Аналитики отмечают, что решение суда только вызывает неопределенность в отношении дальнейшей торговой политики страны, и это может негативно отразиться на фондовых рынках.
"Рынки быстро осознали, что это решение в ближайшей перспективе вряд ли что-то изменит, скорее усилит неопределенность. Дональд Трамп не известен тем, чтобы избегать конфликтов и легко сдаваться", - цитирует агентство Блумберг главного аналитика по инвестициям BNP Paribas Wealth Management Стефана Кемпера (Stephan Kemper).
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
11:23
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
11:23
 
Рынок США Дональд Трамп Верховный суд Индексы
 
 
