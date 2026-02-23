https://1prime.ru/20260223/amerika-867741868.html

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

2026-02-23T14:09+0300

рынок

сша

дональд трамп

верховный суд

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне усиления неопределенности относительно американской торговой политики, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,24%, до 49 557 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,35%, до 24 979,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 908,25 пункта. Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Аналитики отмечают, что решение суда только вызывает неопределенность в отношении дальнейшей торговой политики страны, и это может негативно отразиться на фондовых рынках. "Рынки быстро осознали, что это решение в ближайшей перспективе вряд ли что-то изменит, скорее усилит неопределенность. Дональд Трамп не известен тем, чтобы избегать конфликтов и легко сдаваться", - цитирует агентство Блумберг главного аналитика по инвестициям BNP Paribas Wealth Management Стефана Кемпера (Stephan Kemper).

сша

2026

