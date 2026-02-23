https://1prime.ru/20260223/atom-867743845.html
Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии, здравоохранении и производстве энергии. Президент Сербии провел встречу с главой российской госкорпорации в понедельник. "В занимательной дискуссии мы рассмотрели возможности применения атомной энергии в областях фармакологии, здравоохранения и производства энергии. Мы также рассмотрели возможности участия сербских компаний и их обучения для нужд атомной энергетики на территории третьих стран", - написал Вучич в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
