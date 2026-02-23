https://1prime.ru/20260223/atom-867743845.html

Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома

Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ

Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии,... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T15:32+0300

2026-02-23T15:32+0300

2026-02-23T15:32+0300

общество

сербия

александр вучич

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии, здравоохранении и производстве энергии. Президент Сербии провел встречу с главой российской госкорпорации в понедельник. "В занимательной дискуссии мы рассмотрели возможности применения атомной энергии в областях фармакологии, здравоохранения и производства энергии. Мы также рассмотрели возможности участия сербских компаний и их обучения для нужд атомной энергетики на территории третьих стран", - написал Вучич в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260223/rosatom-867742557.html

https://1prime.ru/20260223/likhachev-867742691.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сербия, александр вучич, алексей лихачев, росатом