Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/atom-867743845.html
Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома
Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ
Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии,... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T15:32+0300
2026-02-23T15:32+0300
общество
сербия
александр вучич
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии, здравоохранении и производстве энергии. Президент Сербии провел встречу с главой российской госкорпорации в понедельник. "В занимательной дискуссии мы рассмотрели возможности применения атомной энергии в областях фармакологии, здравоохранения и производства энергии. Мы также рассмотрели возможности участия сербских компаний и их обучения для нужд атомной энергетики на территории третьих стран", - написал Вучич в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260223/rosatom-867742557.html
https://1prime.ru/20260223/likhachev-867742691.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сербия, александр вучич, алексей лихачев, росатом
Общество , СЕРБИЯ, Александр Вучич, Алексей Лихачев, Росатом
15:32 23.02.2026
 
Вучич обсудил с Лихачевым применение мирного атома

Вучич обсудил с Лихачевым применение атома в фармакологии, здравоохранении и энергетике

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии, здравоохранении и производстве энергии.
Президент Сербии провел встречу с главой российской госкорпорации в понедельник.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
14:33
"В занимательной дискуссии мы рассмотрели возможности применения атомной энергии в областях фармакологии, здравоохранения и производства энергии. Мы также рассмотрели возможности участия сербских компаний и их обучения для нужд атомной энергетики на территории третьих стран", - написал Вучич в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев
14:46
 
ОбществоСЕРБИЯАлександр ВучичАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала