Компания Трампа построит свой первый отель в Австралии
Компания Трампа построит свой первый отель в Австралии отель высотой 335 метров
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев – ПРАЙМ. Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization объявила в понедельник, что в партнерстве с девелопером Altus Property Group построит свой первый в Австралии роскошный отель высотой 335 метров, который станет самым высоким зданием страны.
"Trump Organization совместно с Altus Property Group с радостью сообщает о запуске Trump International Hotel & Tower в городе Голд-Кост — первого проекта под брендом Trump в Австралии… С высотой около 335 метров этот курортный отель станет самым высоким зданием страны и одной из самых престижных прибрежных локаций, предлагая непревзойденные панорамные виды, роскошные удобства мирового уровня и новый стандарт элитного образа жизни", - говорится в пресс релизе компании.
В отеле Trump International Hotel & Tower разместятся 285 роскошных номеров с фирменным логотипом Трампа, 272 элитные квартиры, трёхуровневый подиум с эксклюзивным пляжным клубом и более 3400 квадратных метров коммерческих, торговых и ресторанных площадей, указано в пресс-релизе.
Хотя Трамп не участвует в повседневных операциях компании с 2017 года, его сын Эрик Трамп вместе с братом Дональдом-младшим управляют компанией как исполнительные вице-президенты, а сам американский лидер по-прежнему остаётся главным руководителем Trump Organization и продолжает контролировать её через слепой траст.