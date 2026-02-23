https://1prime.ru/20260223/avstraliya-867750195.html

Компания Трампа построит свой первый отель в Австралии

Компания Трампа построит свой первый отель в Австралии - 23.02.2026, ПРАЙМ

Компания Трампа построит свой первый отель в Австралии

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization объявила в понедельник, что в партнерстве с девелопером Altus Property Group построит свой первый в... | 23.02.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 23 фев – ПРАЙМ. Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization объявила в понедельник, что в партнерстве с девелопером Altus Property Group построит свой первый в Австралии роскошный отель высотой 335 метров, который станет самым высоким зданием страны. "Trump Organization совместно с Altus Property Group с радостью сообщает о запуске Trump International Hotel & Tower в городе Голд-Кост — первого проекта под брендом Trump в Австралии… С высотой около 335 метров этот курортный отель станет самым высоким зданием страны и одной из самых престижных прибрежных локаций, предлагая непревзойденные панорамные виды, роскошные удобства мирового уровня и новый стандарт элитного образа жизни", - говорится в пресс релизе компании. В отеле Trump International Hotel & Tower разместятся 285 роскошных номеров с фирменным логотипом Трампа, 272 элитные квартиры, трёхуровневый подиум с эксклюзивным пляжным клубом и более 3400 квадратных метров коммерческих, торговых и ресторанных площадей, указано в пресс-релизе. Хотя Трамп не участвует в повседневных операциях компании с 2017 года, его сын Эрик Трамп вместе с братом Дональдом-младшим управляют компанией как исполнительные вице-президенты, а сам американский лидер по-прежнему остаётся главным руководителем Trump Organization и продолжает контролировать её через слепой траст.

австралия

сша

