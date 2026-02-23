Сотрудники ЕЦБ пожаловались на двойные стандарты своей главы, пишут СМИ
© AFP / Daniel RolandЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского центрального банка (ЕЦБ) жалуются на двойные стандарты, после того как узнали, что их глава Кристин Лагард получает дополнительную зарплату в постороннем учреждении, сообщает газета Financial Times.
Согласно правилам для сотрудников ЕЦБ, сотрудники не должны принимать никакие платежи от третьих лиц за выполнение своих профессиональных обязанностей. Однако Лагард на прошлой неделе сама сообщила, что что в 2025 году получила от Банка международных расчетов (БМР) более 130 тысяч швейцарских франков (около 140 тысяч евро). Сотрудники ЕЦБ обсуждали сообщения о зарплате Лагард на внутреннем веб-форуме.
"Проповедуй воду, пей вино!" - написал один из сотрудников ЕЦБ, согласно скриншотам, с которыми ознакомилась газета.
ЕЦБ заявил Financial Times, что его президент "не является сотрудником" и, следовательно, "не подпадает под действие правил для персонала". Кроме того, в заявлении говорится, что Лагард получает вознаграждение от БМР, поскольку несет ответственность за управление и связанные с этим юридические риски.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что Лагард следовала практике своих предшественников, Марио Драги и Жан-Клода Трише, которые также получали пособие от БМР.
Отмечается, что с учетом пособия от БМР годовое вознаграждение Лагард составляет около 741 тысяч евро, что делает ее самым высокооплачиваемым чиновником ЕС.