Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет - 23.02.2026
Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет
2026-02-23T12:36+0300
2026-02-23T12:36+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
минпромторг
узга
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867526972_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_09e8d22eebe7f8ff01049343d4e51c6e.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Пятый опытный образец легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полет, говорится в сообщении Минпромторга РФ на платформе Max. "Пятый опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий лётный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО "УЗГА". Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ отметили, что длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 метров и набрал скорость 190 км/ч. Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий.
бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг, узга, технологии
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг, УЗГА, Технологии
12:36 23.02.2026
 
Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет

Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Пятый опытный образец легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полет, говорится в сообщении Минпромторга РФ на платформе Max.
"Пятый опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий лётный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО "УЗГА". Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ отметили, что длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 метров и набрал скорость 190 км/ч.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий.
