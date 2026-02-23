Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Пятый опытный образец легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полет, говорится в сообщении Минпромторга РФ на платформе Max.
"Пятый опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий лётный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО "УЗГА". Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ отметили, что длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 метров и набрал скорость 190 км/ч.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий.