https://1prime.ru/20260223/baykal-867739651.html

Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет

Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет - 23.02.2026, ПРАЙМ

Пятый опытный образец самолета "Байкал" совершил первый испытательный полет

Пятый опытный образец легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полет, говорится в... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T12:36+0300

2026-02-23T12:36+0300

2026-02-23T12:36+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

минпромторг

узга

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867526972_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_09e8d22eebe7f8ff01049343d4e51c6e.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Пятый опытный образец легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 успешно совершил первый испытательный полет, говорится в сообщении Минпромторга РФ на платформе Max. "Пятый опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий лётный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО "УЗГА". Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ отметили, что длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 метров и набрал скорость 190 км/ч. Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий.

https://1prime.ru/20260216/samolety-867527126.html

https://1prime.ru/20251230/vertolet-866079380.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг, узга, технологии