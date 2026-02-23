Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/biznes-867743128.html
Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование
Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование - 23.02.2026, ПРАЙМ
Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование
Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний,... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T15:07+0300
2026-02-23T15:07+0300
общество
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865160291_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_2ffc9c769e1c00f5c70396b33855bfcc.jpg
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть у РИА Новости. "В действующих обществах с ограниченной ответственностью гендерный разрыв гораздо заметнее: среди руководителей мужчин в 1,9 раза больше (1 650 262 человек), чем женщин (851 771 человек), среди учредителей - в 2 раза (1 611 810 против 806 409 человек)", - сказано в исследовании. Отмечается, что в компаниях, открытых за последние четыре года, на двух мужчин на руководящем посту приходится одна женщина, и это соотношение стабильно. В структуре владения бизнесом доля мужчин резко выросла в 2023 году - с 58% до 70% - и с тех пор держится на одном уровне. В то же время в прошлом году мужчины открыли 590,7 тысячи ИП, а женщины – 480,6 тысячи. При этом по динамике открытия ИП в 2025 году мужчины уступили женщинам, которые зарегистрировали на 11,4% больше новых бизнесов, чем в 2024-м, тогда как мужчины - только на 8%.
https://1prime.ru/20260223/predprinimatel-867737507.html
https://1prime.ru/20260223/podarki-867734114.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865160291_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f8b3a950b658a08718d68acfc68e4ae7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, бизнес
Общество , РОССИЯ, Бизнес
15:07 23.02.2026
 
Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование

Rusprofile: мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник за работой в офисе
Сотрудник за работой в офисе - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Сотрудник за работой в офисе. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть у РИА Новости.
"В действующих обществах с ограниченной ответственностью гендерный разрыв гораздо заметнее: среди руководителей мужчин в 1,9 раза больше (1 650 262 человек), чем женщин (851 771 человек), среди учредителей - в 2 раза (1 611 810 против 806 409 человек)", - сказано в исследовании.
Мужчина осматривает автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей
10:59
Отмечается, что в компаниях, открытых за последние четыре года, на двух мужчин на руководящем посту приходится одна женщина, и это соотношение стабильно. В структуре владения бизнесом доля мужчин резко выросла в 2023 году - с 58% до 70% - и с тех пор держится на одном уровне.
В то же время в прошлом году мужчины открыли 590,7 тысячи ИП, а женщины – 480,6 тысячи. При этом по динамике открытия ИП в 2025 году мужчины уступили женщинам, которые зарегистрировали на 11,4% больше новых бизнесов, чем в 2024-м, тогда как мужчины - только на 8%.
Подарки - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими на праздники
08:53
 
ОбществоРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала