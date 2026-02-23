https://1prime.ru/20260223/biznes-867743128.html

Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование

Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование - 23.02.2026, ПРАЙМ

Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование

Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний,... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T15:07+0300

2026-02-23T15:07+0300

2026-02-23T15:07+0300

общество

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865160291_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_2ffc9c769e1c00f5c70396b33855bfcc.jpg

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть у РИА Новости. "В действующих обществах с ограниченной ответственностью гендерный разрыв гораздо заметнее: среди руководителей мужчин в 1,9 раза больше (1 650 262 человек), чем женщин (851 771 человек), среди учредителей - в 2 раза (1 611 810 против 806 409 человек)", - сказано в исследовании. Отмечается, что в компаниях, открытых за последние четыре года, на двух мужчин на руководящем посту приходится одна женщина, и это соотношение стабильно. В структуре владения бизнесом доля мужчин резко выросла в 2023 году - с 58% до 70% - и с тех пор держится на одном уровне. В то же время в прошлом году мужчины открыли 590,7 тысячи ИП, а женщины – 480,6 тысячи. При этом по динамике открытия ИП в 2025 году мужчины уступили женщинам, которые зарегистрировали на 11,4% больше новых бизнесов, чем в 2024-м, тогда как мужчины - только на 8%.

https://1prime.ru/20260223/predprinimatel-867737507.html

https://1prime.ru/20260223/podarki-867734114.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, бизнес