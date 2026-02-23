https://1prime.ru/20260223/biznes-867743128.html
Мужчины чаще женщин возглавляют бизнес, показало исследование
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть у РИА Новости. "В действующих обществах с ограниченной ответственностью гендерный разрыв гораздо заметнее: среди руководителей мужчин в 1,9 раза больше (1 650 262 человек), чем женщин (851 771 человек), среди учредителей - в 2 раза (1 611 810 против 806 409 человек)", - сказано в исследовании. Отмечается, что в компаниях, открытых за последние четыре года, на двух мужчин на руководящем посту приходится одна женщина, и это соотношение стабильно. В структуре владения бизнесом доля мужчин резко выросла в 2023 году - с 58% до 70% - и с тех пор держится на одном уровне. В то же время в прошлом году мужчины открыли 590,7 тысячи ИП, а женщины – 480,6 тысячи. При этом по динамике открытия ИП в 2025 году мужчины уступили женщинам, которые зарегистрировали на 11,4% больше новых бизнесов, чем в 2024-м, тогда как мужчины - только на 8%.
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Мужчины вдвое чаще женщин возглавляют бизнес: среди действующих обществ с ограниченной ответственностью мужчины возглавляют примерно две трети компаний, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть у РИА Новости.
"В действующих обществах с ограниченной ответственностью гендерный разрыв гораздо заметнее: среди руководителей мужчин в 1,9 раза больше (1 650 262 человек), чем женщин (851 771 человек), среди учредителей - в 2 раза (1 611 810 против 806 409 человек)", - сказано в исследовании.
Отмечается, что в компаниях, открытых за последние четыре года, на двух мужчин на руководящем посту приходится одна женщина, и это соотношение стабильно. В структуре владения бизнесом доля мужчин резко выросла в 2023 году - с 58% до 70% - и с тех пор держится на одном уровне.
В то же время в прошлом году мужчины открыли 590,7 тысячи ИП, а женщины – 480,6 тысячи. При этом по динамике открытия ИП в 2025 году мужчины уступили женщинам, которые зарегистрировали на 11,4% больше новых бизнесов, чем в 2024-м, тогда как мужчины - только на 8%.
