ЕС планирует заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ - 23.02.2026
ЕС планирует заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
2026-02-23T15:23+0300
2026-02-23T15:23+0300
мировая экономика
сша
гренландия
дональд трамп
ес
верховный суд
экономика
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США, передает агентство Блумберг. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. "Европейский союз готов заморозить процесс ратификации своего торгового соглашения с США и добивается от администрации президента (США - ред.) Дональда Трампа более подробной информации о новой программе по пошлинам", - говорится в материале агентства. Так, основные политические группы в Европарламенте заявляют, что приостановят законодательную работу по утверждению торгового соглашения в понедельник, подчеркивает Блумберг. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
сша
гренландия
15:23 23.02.2026
 
ЕС планирует заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США, передает агентство Блумберг.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Американские банки в 2025 году получили рекордную прибыль, пишут СМИ
"Европейский союз готов заморозить процесс ратификации своего торгового соглашения с США и добивается от администрации президента (США - ред.) Дональда Трампа более подробной информации о новой программе по пошлинам", - говорится в материале агентства.
Так, основные политические группы в Европарламенте заявляют, что приостановят законодательную работу по утверждению торгового соглашения в понедельник, подчеркивает Блумберг.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Сотрудники ЕЦБ пожаловались на двойные стандарты своей главы, пишут СМИ
