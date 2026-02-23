Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США
ЛОНДОН, 23 фев - ПРАЙМ. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают возможного введения ответных пошлин в отношении США после введения новых американских пошлин в размере 15%. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%. "Мы ничего не исключаем", - заявил представитель Даунинг-стрит на вопрос о том, рассматривает ли Лондон ответные пошлины. Его слова приводит телеканал Sky News. В канцелярии также подчеркнули, что, поскольку британская промышленность не хочет торговой войны, "Лондон сосредоточен на конструктивном взаимодействии с американскими коллегами". В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
ЛОНДОН, 23 фев - ПРАЙМ. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают возможного введения ответных пошлин в отношении США после введения новых американских пошлин в размере 15%.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
"Мы ничего не исключаем", - заявил представитель Даунинг-стрит на вопрос о том, рассматривает ли Лондон ответные пошлины. Его слова приводит телеканал Sky News.
В канцелярии также подчеркнули, что, поскольку британская промышленность не хочет торговой войны, "Лондон сосредоточен на конструктивном взаимодействии с американскими коллегами".
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
