Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США

ЛОНДОН, 23 фев - ПРАЙМ. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают возможного введения ответных пошлин в отношении США после введения новых американских пошлин в размере 15%. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%. "Мы ничего не исключаем", - заявил представитель Даунинг-стрит на вопрос о том, рассматривает ли Лондон ответные пошлины. Его слова приводит телеканал Sky News. В канцелярии также подчеркнули, что, поскольку британская промышленность не хочет торговой войны, "Лондон сосредоточен на конструктивном взаимодействии с американскими коллегами". В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

