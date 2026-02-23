https://1prime.ru/20260223/den-867728145.html
Парковки в Москве становятся бесплатными в День защитника Отечества
Парковки в Москве становятся бесплатными в День защитника Отечества - 23.02.2026, ПРАЙМ
Парковки в Москве становятся бесплатными в День защитника Отечества
Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными в понедельник в честь Дня защитника Отечества. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T00:37+0300
2026-02-23T00:37+0300
2026-02-23T00:37+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867728145.jpg?1771796254
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными в понедельник в честь Дня защитника Отечества.
Москвичи могут бесплатно оставлять машины на всех московских улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.
При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Парковки в Москве становятся бесплатными в День защитника Отечества
Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными в честь Дня защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными в понедельник в честь Дня защитника Отечества.
Москвичи могут бесплатно оставлять машины на всех московских улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.
При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.