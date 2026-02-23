https://1prime.ru/20260223/den-867728145.html

Парковки в Москве становятся бесплатными в День защитника Отечества

2026-02-23T00:37+0300

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными в понедельник в честь Дня защитника Отечества. Москвичи могут бесплатно оставлять машины на всех московских улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

