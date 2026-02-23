https://1prime.ru/20260223/dollar-867609761.html

Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности

Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Идея о возвращении России и США к расчетам в долларах витает в воздухе, но пока лишь в виде обсуждений.В своей статье об этом Bloomberg ссылается на некий внутренний документ, который описывает возможные направления развития сотрудничества России и США послу мирного урегулирования. В числе прочих там упоминается возвращение к расчётам в долларах в энергетическом секторе.Песков отреагировал как обычно – нейтрально. Дескать, да, не исключено, если это будет привлекательно. Так что все эти обсуждения сейчас носят чисто гипотетический характер и, с учетом текущей геополитической ситуации и поведением США, вряд ли перейдут в практическое русло в обозримом будущем.В Китае было пару комментариев, что Пекин обеспокоен возможностью перехода России обратно на долларовые расчеты и тем, как это скажется на юане. Но, принимая во внимание существенную разницу в размерах экономик и объемов внешнеторговых операций, даже если это случится, вряд ли для Китая это будет существенной проблемой.Что касается практики. Подходы к выбору расчетной валюты вообще и доллара в частности при осуществлении внешнеэкономической деятельности можно рассматривать в рамках нескольких аспектов:Политический. Это в первую очередь вопрос валюты при расчетах за энергоносители. Здесь Россия взяла курс на снижении доли расчетов в долларах еще до 2022 года. Не думаю, что речь идет о полном отказе, а лишь о снижении доминации.Рыночный. Экспортерам всегда выгоднее продавать свой товар в той валюте, в которой более эффективнее кредитоваться (доступность, низкая ставка, низкая волатильность). Если расчеты будут происходить в другой валюте, то экспортер несет дополнительные расходы на обслуживание долга и хеджирование, которые так или иначе вкладывает в цену товара. В этом плане потребность финансирования импорта России в долларах (т.е. требования иностранных экспортеров в подобных расчетах) будет во многом связана с конкурентоспособностью этой валюты.Технологический. Это уже вопрос технической возможности в расчетах. В настоящее время расчеты в долларах существенно затруднены из-за санкций, наложенных на банковский сектор. Частично эту проблему решили переходом на прямые расчёты в альтернативных валютах, а частично – использованием платежных агентов, когда экспортер все равно получает ту валюту, которая ему нужна. При этом использование платежных агентов тоже приносит дополнительный расход во внешнеторговую сделку и возвращение возможности оплаты в долларах напрямую позволит снизить конечную стоимость товара, ну или поднять маржинальность импортера – кому как нравится.Автор - Владимир Козинец, Президент Ассоциации корпоративных казначеев

