Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности - 23.02.2026
Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности
Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности - 23.02.2026, ПРАЙМ
Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности
Идея о возвращении России и США к расчетам в долларах витает в воздухе, но пока лишь в виде обсуждений. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T05:05+0300
2026-02-23T05:05+0300
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Идея о возвращении России и США к расчетам в долларах витает в воздухе, но пока лишь в виде обсуждений.В своей статье об этом Bloomberg ссылается на некий внутренний документ, который описывает возможные направления развития сотрудничества России и США послу мирного урегулирования. В числе прочих там упоминается возвращение к расчётам в долларах в энергетическом секторе.Песков отреагировал как обычно – нейтрально. Дескать, да, не исключено, если это будет привлекательно. Так что все эти обсуждения сейчас носят чисто гипотетический характер и, с учетом текущей геополитической ситуации и поведением США, вряд ли перейдут в практическое русло в обозримом будущем.В Китае было пару комментариев, что Пекин обеспокоен возможностью перехода России обратно на долларовые расчеты и тем, как это скажется на юане. Но, принимая во внимание существенную разницу в размерах экономик и объемов внешнеторговых операций, даже если это случится, вряд ли для Китая это будет существенной проблемой.Что касается практики. Подходы к выбору расчетной валюты вообще и доллара в частности при осуществлении внешнеэкономической деятельности можно рассматривать в рамках нескольких аспектов:Политический. Это в первую очередь вопрос валюты при расчетах за энергоносители. Здесь Россия взяла курс на снижении доли расчетов в долларах еще до 2022 года. Не думаю, что речь идет о полном отказе, а лишь о снижении доминации.Рыночный. Экспортерам всегда выгоднее продавать свой товар в той валюте, в которой более эффективнее кредитоваться (доступность, низкая ставка, низкая волатильность). Если расчеты будут происходить в другой валюте, то экспортер несет дополнительные расходы на обслуживание долга и хеджирование, которые так или иначе вкладывает в цену товара. В этом плане потребность финансирования импорта России в долларах (т.е. требования иностранных экспортеров в подобных расчетах) будет во многом связана с конкурентоспособностью этой валюты.Технологический. Это уже вопрос технической возможности в расчетах. В настоящее время расчеты в долларах существенно затруднены из-за санкций, наложенных на банковский сектор. Частично эту проблему решили переходом на прямые расчёты в альтернативных валютах, а частично – использованием платежных агентов, когда экспортер все равно получает ту валюту, которая ему нужна. При этом использование платежных агентов тоже приносит дополнительный расход во внешнеторговую сделку и возвращение возможности оплаты в долларах напрямую позволит снизить конечную стоимость товара, ну или поднять маржинальность импортера – кому как нравится.Автор - Владимир Козинец, Президент Ассоциации корпоративных казначеев
2026
Владимир Козинец
Владимир Козинец
05:05 23.02.2026
 
Почему Россия не может вернуть себе доллар: три сложности

Козинец: при возвращении к расчетам в долларах Россия рассмотрит три аспекта

Владимир Козинец, Президент Ассоциации корпоративных казначеев
Владимир Козинец
Президент Ассоциации корпоративных казначеев
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Идея о возвращении России и США к расчетам в долларах витает в воздухе, но пока лишь в виде обсуждений.
В своей статье об этом Bloomberg ссылается на некий внутренний документ, который описывает возможные направления развития сотрудничества России и США послу мирного урегулирования. В числе прочих там упоминается возвращение к расчётам в долларах в энергетическом секторе.
Песков отреагировал как обычно – нейтрально. Дескать, да, не исключено, если это будет привлекательно. Так что все эти обсуждения сейчас носят чисто гипотетический характер и, с учетом текущей геополитической ситуации и поведением США, вряд ли перейдут в практическое русло в обозримом будущем.
В Китае было пару комментариев, что Пекин обеспокоен возможностью перехода России обратно на долларовые расчеты и тем, как это скажется на юане. Но, принимая во внимание существенную разницу в размерах экономик и объемов внешнеторговых операций, даже если это случится, вряд ли для Китая это будет существенной проблемой.
Большие мешки, наполненные российскими рублями, сложены рядом с золотыми слитками и иностранной валютой - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Банк России определился". Что будет с рублем до конца квартала
14 февраля, 02:02
Что касается практики. Подходы к выбору расчетной валюты вообще и доллара в частности при осуществлении внешнеэкономической деятельности можно рассматривать в рамках нескольких аспектов:
Политический. Это в первую очередь вопрос валюты при расчетах за энергоносители. Здесь Россия взяла курс на снижении доли расчетов в долларах еще до 2022 года. Не думаю, что речь идет о полном отказе, а лишь о снижении доминации.
Рыночный. Экспортерам всегда выгоднее продавать свой товар в той валюте, в которой более эффективнее кредитоваться (доступность, низкая ставка, низкая волатильность). Если расчеты будут происходить в другой валюте, то экспортер несет дополнительные расходы на обслуживание долга и хеджирование, которые так или иначе вкладывает в цену товара. В этом плане потребность финансирования импорта России в долларах (т.е. требования иностранных экспортеров в подобных расчетах) будет во многом связана с конкурентоспособностью этой валюты.
Технологический. Это уже вопрос технической возможности в расчетах. В настоящее время расчеты в долларах существенно затруднены из-за санкций, наложенных на банковский сектор. Частично эту проблему решили переходом на прямые расчёты в альтернативных валютах, а частично – использованием платежных агентов, когда экспортер все равно получает ту валюту, которая ему нужна. При этом использование платежных агентов тоже приносит дополнительный расход во внешнеторговую сделку и возвращение возможности оплаты в долларах напрямую позволит снизить конечную стоимость товара, ну или поднять маржинальность импортера – кому как нравится.
Автор - Владимир Козинец, Президент Ассоциации корпоративных казначеев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
