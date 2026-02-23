Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.02.2026
Доллар дешевеет к мировым валютам
2026-02-23T08:47+0300
2026-02-23T08:47+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в понедельник утром после решения Верховного суда США относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару рос до 1,182 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1782 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время опускался до 154,4 иены с уровня прошлого закрытия в 155,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,32% - до 97,48 пункта. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Решение Верховного суда вызвало новую волну неопределенности относительно американской торговой политики, что негативно отражается на стоимости доллара, указывают эксперты. "Снижение курса доллара, вероятно, отражает волну политической неопределенности, вызванную этим решением. Политическая неопределенность является особенно важным фактором для доллара, поскольку она может негативно повлиять на активность инвесторов и бизнес", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group Inc.
08:47 23.02.2026
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в понедельник утром после решения Верховного суда США относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару рос до 1,182 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1782 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время опускался до 154,4 иены с уровня прошлого закрытия в 155,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,32% - до 97,48 пункта.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Решение Верховного суда вызвало новую волну неопределенности относительно американской торговой политики, что негативно отражается на стоимости доллара, указывают эксперты.
"Снижение курса доллара, вероятно, отражает волну политической неопределенности, вызванную этим решением. Политическая неопределенность является особенно важным фактором для доллара, поскольку она может негативно повлиять на активность инвесторов и бизнес", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group Inc.
Заголовок открываемого материала