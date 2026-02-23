https://1prime.ru/20260223/dvizhenie-867728084.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
