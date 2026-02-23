https://1prime.ru/20260223/dvizhenie-867728576.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто в понедельник в 00.09 мск, ограничение действовало 41 минуту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

