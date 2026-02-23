https://1prime.ru/20260223/dvizhenie-867728645.html

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за ночь

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за ночь - 23.02.2026, ПРАЙМ

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за ночь, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T01:28+0300

2026-02-23T01:28+0300

2026-02-23T01:28+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867728645.jpg?1771799323

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за ночь, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее ночью понедельника движение на мосту было перекрыто с 0.09 до 0.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия