Движение по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за ночь

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за ночь, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее ночью понедельника движение на мосту было перекрыто с 0.09 до 0.50 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
