Движение по Крымскому мосту возобновили

2026-02-23T06:35+0300

бизнес

россия

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто в понедельник с 00.09 и до 0.50 мск, второй раз движение перекрыли в 1.04 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

