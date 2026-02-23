https://1prime.ru/20260223/dvizhenie-867731399.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто в понедельник с 00.09 и до 0.50 мск, второй раз движение перекрыли в 1.04 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
