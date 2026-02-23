https://1prime.ru/20260223/dvizhenie-867731991.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто третий раз за ночь, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее ночью понедельника движение на мосту было перекрыто с 0.09 до 0.50 мск и с 1.05 до 6.15 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
