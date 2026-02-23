https://1prime.ru/20260223/ekspert-867729798.html

Эксперт назвал самые высокие зарплаты инженерам в России

Эксперт назвал самые высокие зарплаты инженерам в России - 23.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал самые высокие зарплаты инженерам в России

Самые высокие зарплаты инженерам в России предлагают в сфере транспортного машиностроения - в среднем более 120 тысяч рублей в месяц, также высокооплачиваемыми... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T04:38+0300

2026-02-23T04:38+0300

2026-02-23T04:38+0300

бизнес

промышленность

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867729798.jpg?1771810699

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты инженерам в России предлагают в сфере транспортного машиностроения - в среднем более 120 тысяч рублей в месяц, также высокооплачиваемыми отраслями для таких специалистов оказались металлургическая промышленность и строительство промышленных и инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Наибольшие средние зарплатные предложения для инженеров в 2025 году были зафиксированы в сфере транспортного машиностроения - 121 523 рубля в месяц, продемонстрировав рост на 85% относительно предыдущего периода. В этой отрасли инженеры разрабатывают и проектируют транспортные средства и их компоненты, включая двигатели, ходовые части и системы безопасности", - сказал он. Кучеренков подчеркнул, что указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях, и актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Реальный уровень дохода может варьироваться в зависимости от опыта, региона и формата работы. По его словам, на втором месте по уровню зарплатных предложений оказалась металлургическая промышленность. Специалистам, которые занимаются проектированием и оптимизацией производственных процессов, а также обеспечением качества металлов и сплавов, работодатели готовы платить в среднем 111 тысяч рублей в месяц. Это на 48% выше, чем годом ранее. "Еще одной высокооплачиваемой отраслью стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов - 104 180 рублей в месяц, где инженеры проектируют и контролируют возведение заводов, электростанций, мостов и дорог", - добавил Кучеренков, отметив, что рост предлагаемых зарплат в этой сфере составил 16%. Также в лидерах оказались строительство жилых и коммерческих объектов и производство промышленного оборудования и станков. В первой сфере работодатели увеличили зарплатные предложения на 14%, до 101 834 рублей в месяц, а во второй - на 25%, до 95,98 тысячи рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, авито работа