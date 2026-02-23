Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал самые высокие зарплаты инженерам в России
Самые высокие зарплаты инженерам в России предлагают в сфере транспортного машиностроения - в среднем более 120 тысяч рублей в месяц, также высокооплачиваемыми...
04:38 23.02.2026
 
Эксперт назвал самые высокие зарплаты инженерам в России

"Авито Работы": самые высокие зарплаты инженерам предлагают в транспортном машиностроении

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты инженерам в России предлагают в сфере транспортного машиностроения - в среднем более 120 тысяч рублей в месяц, также высокооплачиваемыми отраслями для таких специалистов оказались металлургическая промышленность и строительство промышленных и инфраструктурных объектов, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Наибольшие средние зарплатные предложения для инженеров в 2025 году были зафиксированы в сфере транспортного машиностроения - 121 523 рубля в месяц, продемонстрировав рост на 85% относительно предыдущего периода. В этой отрасли инженеры разрабатывают и проектируют транспортные средства и их компоненты, включая двигатели, ходовые части и системы безопасности", - сказал он.
Кучеренков подчеркнул, что указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях, и актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Реальный уровень дохода может варьироваться в зависимости от опыта, региона и формата работы.
По его словам, на втором месте по уровню зарплатных предложений оказалась металлургическая промышленность. Специалистам, которые занимаются проектированием и оптимизацией производственных процессов, а также обеспечением качества металлов и сплавов, работодатели готовы платить в среднем 111 тысяч рублей в месяц. Это на 48% выше, чем годом ранее.
"Еще одной высокооплачиваемой отраслью стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов - 104 180 рублей в месяц, где инженеры проектируют и контролируют возведение заводов, электростанций, мостов и дорог", - добавил Кучеренков, отметив, что рост предлагаемых зарплат в этой сфере составил 16%.
Также в лидерах оказались строительство жилых и коммерческих объектов и производство промышленного оборудования и станков. В первой сфере работодатели увеличили зарплатные предложения на 14%, до 101 834 рублей в месяц, а во второй - на 25%, до 95,98 тысячи рублей.
 
