Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Россией
Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Россией - 23.02.2026, ПРАЙМ
Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Россией
23.02.2026
2026-02-23T06:29+0300
2026-02-23T06:29+0300
2026-02-23T06:29+0300
экономика
россия
мировая экономика
германия
фрг
берлин
фридрих мерц
владимир путин
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867731308.jpg?1771817394
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от контактов с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ранее заявленному желанию немецкого лидера наладить диалог, показал, что у Берлина нет суверенитета для самостоятельной внешней политики, таким мнением с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz ранее исключил вероятность налаживания диалога с российской стороной. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа. При этом еще в январе канцлер выражал надежду на восстановление отношений с Москвой.
"Он высказывался в пользу контактов с Путиным, но не стал их проводить. Это явно не потому, что Олаф Шольц при уходе с поста канцлера забрал с собой телефонную книгу. Им известно, как связаться с Россией, но они на это не идут, полагаю, потому что Германия не суверенна в полном смысле этого слова", - сказал Нимайер.
По его мнению, политика Мерца зависит от США, сохраняющих многочисленные военные объекты на территории Германии, которая является для американцев логистическим узлом.
"И очевидно, что с другой стороны Атлантического океана Мерцу пришло предостережение насчет самостоятельного диалога с Россией... Стало быть, если нет одобрения Вашингтона, Германия не может начать переговоры", - считает политик.
германия
фрг
берлин
