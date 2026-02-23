https://1prime.ru/20260223/ekspert-867731308.html

Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Россией

Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Россией - 23.02.2026, ПРАЙМ

Немецкий эксперт прокомментировал отказ Мерца от контактов с Россией

Отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от контактов с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ранее заявленному желанию немецкого лидера наладить диалог,... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T06:29+0300

2026-02-23T06:29+0300

2026-02-23T06:29+0300

экономика

россия

мировая экономика

германия

фрг

берлин

фридрих мерц

владимир путин

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867731308.jpg?1771817394

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от контактов с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ранее заявленному желанию немецкого лидера наладить диалог, показал, что у Берлина нет суверенитета для самостоятельной внешней политики, таким мнением с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz ранее исключил вероятность налаживания диалога с российской стороной. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа. При этом еще в январе канцлер выражал надежду на восстановление отношений с Москвой. "Он высказывался в пользу контактов с Путиным, но не стал их проводить. Это явно не потому, что Олаф Шольц при уходе с поста канцлера забрал с собой телефонную книгу. Им известно, как связаться с Россией, но они на это не идут, полагаю, потому что Германия не суверенна в полном смысле этого слова", - сказал Нимайер. По его мнению, политика Мерца зависит от США, сохраняющих многочисленные военные объекты на территории Германии, которая является для американцев логистическим узлом. "И очевидно, что с другой стороны Атлантического океана Мерцу пришло предостережение насчет самостоятельного диалога с Россией... Стало быть, если нет одобрения Вашингтона, Германия не может начать переговоры", - считает политик.

германия

фрг

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, германия, фрг, берлин, фридрих мерц, владимир путин, олаф шольц