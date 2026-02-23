https://1prime.ru/20260223/es-867727878.html
ЕС планирует в понедельник согласовать новый пакет санкций против России
2026-02-23T00:22+0300
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, несмотря на разногласия и заявления Венгрии о намерении блокировать все санкционные решения, планируют в понедельник все же согласовать новый, 20-й по счету пакет санкций против России.
В конце прошлой недели пакет санкций не смогли согласовать на техническом уровне постоянные представители стран-членов союза, несмотря на то что в пятницу дискуссии продолжались весь день до позднего вечера. Как сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник, в основном текст санкций был согласован и "стабилен", однако оставались разногласия, и постпреды планировали провести дополнительное заседание в выходные. Однако объявлений о таком заседании не последовало, вероятно, это связано с категорической позицией Венгрии.
Поэтому в понедельник обсуждение пакета мер без предварительного согласования будет, скорее всего, передано главам МИД стран сообщества, которые проводят в Брюсселе очередное заседание.
При этом, как заявил в воскресенье глава венгерского МИД Петер Сийярто, Будапешт будет блокировать пакет санкций и выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро до тех пор, пока Киев не разблокирует поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Решение Украины не возобновлять поставки в ЕС Венгрия называет "политическим шантажом".
ЕС нацелен ввести новый пакет ограничений во вторник, поэтому в понедельник на заседании министров иностранных дел ожидаются сложные переговоры. В случае провала, 20-й пакет станет первым за всю историю европейских антироссийских санкций, который не удастся согласовать в срок.
По словам источников, Венгрия, кроме того, оспаривает внесение в пакет полного запрета на оказание морских услуг перевозящим российское топливо судам, а также требует исключить из предложения по персональным санкциям некоторых фигурантов.
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения, персональные санкции.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
