ЕС в 2025 году нарастил импорт российского мороженого - 23.02.2026
ЕС в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
ЕС в 2025 году нарастил импорт российского мороженого - 23.02.2026, ПРАЙМ
ЕС в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T06:48+0300
2026-02-23T06:48+0300
экономика
бизнес
россия
германия
эстония
ес
евростат
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России мороженого на 107,7 тысячи евро против 41,9 тысячи в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился в 2,6 раза в годовом выражении. При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).
06:48 23.02.2026
 
ЕС в 2025 году нарастил импорт российского мороженого

Евростат: Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году нарастил почти в три раза импорт российского мороженого, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России мороженого на 107,7 тысячи евро против 41,9 тысячи в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился в 2,6 раза в годовом выражении.
При этом единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия (75,6 тысячи евро) и Эстония (32,1 тысячи евро).
 
