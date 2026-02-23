https://1prime.ru/20260223/es-867750637.html

ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии

23.02.2026

БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра", - сказал Бланар по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник. Он сообщил, что Словакия выразила мнение, что в условиях текущих переговоров о мире на Украине принятие новых санкций могло бы негативно повлиять на этот процесс. Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейская комиссия работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций против России.

