https://1prime.ru/20260223/es-867750637.html
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии - 23.02.2026, ПРАЙМ
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T21:34+0300
2026-02-23T21:34+0300
2026-02-23T21:34+0300
политика
мировая экономика
словакия
украина
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра", - сказал Бланар по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник. Он сообщил, что Словакия выразила мнение, что в условиях текущих переговоров о мире на Украине принятие новых санкций могло бы негативно повлиять на этот процесс. Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейская комиссия работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций против России.
https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867750018.html
словакия
украина
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, словакия, украина, брюссель, ес
Политика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Брюссель, ЕС
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии
Бланар: ЕС завтра не примет двадцатый пакет санкций против России