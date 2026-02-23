Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260223/es-867750637.html
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии - 23.02.2026, ПРАЙМ
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T21:34+0300
2026-02-23T21:34+0300
политика
мировая экономика
словакия
украина
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра", - сказал Бланар по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник. Он сообщил, что Словакия выразила мнение, что в условиях текущих переговоров о мире на Украине принятие новых санкций могло бы негативно повлиять на этот процесс. Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейская комиссия работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций против России.
https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867750018.html
словакия
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, словакия, украина, брюссель, ес
Политика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Брюссель, ЕС
21:34 23.02.2026
 
ЕС завтра не примет новые санкции против России, считает глава МИД Словакии

Бланар: ЕС завтра не примет двадцатый пакет санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра", - сказал Бланар по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник.
Он сообщил, что Словакия выразила мнение, что в условиях текущих переговоров о мире на Украине принятие новых санкций могло бы негативно повлиять на этот процесс.
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейская комиссия работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций против России.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Санкции не мешают Венгрии покупать российскую нефть, заявил Сийярто
20:53
 
ПолитикаМировая экономикаСЛОВАКИЯУКРАИНАБрюссельЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала