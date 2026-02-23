СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии

https://1prime.ru/20260223/estoniya-867753862.html

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. На эстонско-российской границе образовались значительные очереди, сообщает Life."Сотни эстонцев стоят в очереди по семь-девять часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля", — говорится в публикации.Как уточняет издание, скопление людей наблюдается с 20 февраля. По информации Life, гражданам приходится проводить на морозе по нескольку часов в ожидании прохождения контрольно-пропускного пункта.Причиной стало новое распоряжение властей Эстонии, согласно которому с 24 февраля пересекать границу с Россией можно будет только в дневное время. В связи с этим многие жители решили выехать заранее, в том числе для посещения родственников в День защитника Отечества.Ранее ERR со ссылкой на коммуникационное бюро эстонского правительства сообщило, что с 24 февраля на три месяца будет закрыто ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией. Такое решение, по заявлению властей, позволит перераспределить ресурсы для усиления охраны рубежей.Общая длина границы между Эстонией и Россией составляет 338 километров, из которых 135 километров приходится на сухопутный участок, 76 — на реку Нарва и 127 — на Чудское озеро. При этом юридически оформленного соглашения о границе между двумя государствами пока нет. Договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД России и Эстонии и подлежат ратификации парламентами обеих стран.

