СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии - 23.02.2026
СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии
СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии - 23.02.2026, ПРАЙМ
СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии
На эстонско-российской границе образовались значительные очереди, сообщает Life. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T23:47+0300
2026-02-23T23:47+0300
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. На эстонско-российской границе образовались значительные очереди, сообщает Life."Сотни эстонцев стоят в очереди по семь-девять часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля", — говорится в публикации.Как уточняет издание, скопление людей наблюдается с 20 февраля. По информации Life, гражданам приходится проводить на морозе по нескольку часов в ожидании прохождения контрольно-пропускного пункта.Причиной стало новое распоряжение властей Эстонии, согласно которому с 24 февраля пересекать границу с Россией можно будет только в дневное время. В связи с этим многие жители решили выехать заранее, в том числе для посещения родственников в День защитника Отечества.Ранее ERR со ссылкой на коммуникационное бюро эстонского правительства сообщило, что с 24 февраля на три месяца будет закрыто ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией. Такое решение, по заявлению властей, позволит перераспределить ресурсы для усиления охраны рубежей.Общая длина границы между Эстонией и Россией составляет 338 километров, из которых 135 километров приходится на сухопутный участок, 76 — на реку Нарва и 127 — на Чудское озеро. При этом юридически оформленного соглашения о границе между двумя государствами пока нет. Договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД России и Эстонии и подлежат ратификации парламентами обеих стран.
23:47 23.02.2026
 
СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии

Life: сотни жителей Эстонии пытаются попасть в Россию к 23 февраля

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. На эстонско-российской границе образовались значительные очереди, сообщает Life.
"Сотни эстонцев стоят в очереди по семь-девять часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля", — говорится в публикации.
Министр обороны Украины сообщил о реформе мобилизации
Вчера, 23:45
Как уточняет издание, скопление людей наблюдается с 20 февраля. По информации Life, гражданам приходится проводить на морозе по нескольку часов в ожидании прохождения контрольно-пропускного пункта.
Причиной стало новое распоряжение властей Эстонии, согласно которому с 24 февраля пересекать границу с Россией можно будет только в дневное время. В связи с этим многие жители решили выехать заранее, в том числе для посещения родственников в День защитника Отечества.
Ранее ERR со ссылкой на коммуникационное бюро эстонского правительства сообщило, что с 24 февраля на три месяца будет закрыто ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией. Такое решение, по заявлению властей, позволит перераспределить ресурсы для усиления охраны рубежей.
Общая длина границы между Эстонией и Россией составляет 338 километров, из которых 135 километров приходится на сухопутный участок, 76 — на реку Нарва и 127 — на Чудское озеро. При этом юридически оформленного соглашения о границе между двумя государствами пока нет. Договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД России и Эстонии и подлежат ратификации парламентами обеих стран.
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии
21 февраля, 19:10
21 февраля, 19:10
 
