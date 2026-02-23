Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии - 23.02.2026
Курс евро к доллару США
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии
2026-02-23T15:16+0300
2026-02-23T15:16+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо поднимается в понедельник днем после выхода статистических показателей по состоянию делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1786 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время снижался до 154,93 иены с уровня прошлого закрытия в 155,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04%, до 97,76 пункта. Ранее в понедельник инвесторы оценивали данные по экономике Германии. Индекс делового климата в стране в феврале поднялся до 88,6 пункта с уровня января в 87,6 пункта, что сильнее ожиданий аналитиков, предполагавших показатель на уровне в 88,4 пункта. "И хотя показатель IFO в Германии в феврале оставался довольно слабым, мы все еще полагаем, что экономические условия в стране улучшаются", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Пальмас (Franziska Palmas).
15:16 23.02.2026
 
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии

Курс евро к доллару слабо поднимается после публикации статистики из Германии

Курсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Курсы валют в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо поднимается в понедельник днем после выхода статистических показателей по состоянию делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1786 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Доллар дешевеет к мировым валютам
08:47
Курс доллара к иене в то же время снижался до 154,93 иены с уровня прошлого закрытия в 155,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04%, до 97,76 пункта.
Ранее в понедельник инвесторы оценивали данные по экономике Германии. Индекс делового климата в стране в феврале поднялся до 88,6 пункта с уровня января в 87,6 пункта, что сильнее ожиданий аналитиков, предполагавших показатель на уровне в 88,4 пункта.
"И хотя показатель IFO в Германии в феврале оставался довольно слабым, мы все еще полагаем, что экономические условия в стране улучшаются", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Пальмас (Franziska Palmas).
Сотрудники ЕЦБ пожаловались на двойные стандарты своей главы, пишут СМИ
10:02
 
