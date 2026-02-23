https://1prime.ru/20260223/evro-867743278.html
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии - 23.02.2026, ПРАЙМ
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии
Курс евро к доллару слабо поднимается в понедельник днем после выхода статистических показателей по состоянию делового климата в Германии, свидетельствуют... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T15:16+0300
2026-02-23T15:16+0300
2026-02-23T15:16+0300
курс евро к доллару сша
рынок
германия
сша
европа
ifo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо поднимается в понедельник днем после выхода статистических показателей по состоянию делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1786 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время снижался до 154,93 иены с уровня прошлого закрытия в 155,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04%, до 97,76 пункта. Ранее в понедельник инвесторы оценивали данные по экономике Германии. Индекс делового климата в стране в феврале поднялся до 88,6 пункта с уровня января в 87,6 пункта, что сильнее ожиданий аналитиков, предполагавших показатель на уровне в 88,4 пункта. "И хотя показатель IFO в Германии в феврале оставался довольно слабым, мы все еще полагаем, что экономические условия в стране улучшаются", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Пальмас (Franziska Palmas).
https://1prime.ru/20260223/dollar-867733958.html
https://1prime.ru/20260223/bank-867736131.html
германия
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, германия, сша, европа, ifo
Курс евро к доллару США, Рынок, ГЕРМАНИЯ, США, ЕВРОПА, IFO
Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии
Курс евро к доллару слабо поднимается после публикации статистики из Германии