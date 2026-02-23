https://1prime.ru/20260223/evro-867743278.html

Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии

Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии - 23.02.2026, ПРАЙМ

Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Германии

Курс евро к доллару слабо поднимается в понедельник днем после выхода статистических показателей по состоянию делового климата в Германии, свидетельствуют... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T15:16+0300

2026-02-23T15:16+0300

2026-02-23T15:16+0300

курс евро к доллару сша

рынок

германия

сша

европа

ifo

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо поднимается в понедельник днем после выхода статистических показателей по состоянию делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1786 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время снижался до 154,93 иены с уровня прошлого закрытия в 155,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04%, до 97,76 пункта. Ранее в понедельник инвесторы оценивали данные по экономике Германии. Индекс делового климата в стране в феврале поднялся до 88,6 пункта с уровня января в 87,6 пункта, что сильнее ожиданий аналитиков, предполагавших показатель на уровне в 88,4 пункта. "И хотя показатель IFO в Германии в феврале оставался довольно слабым, мы все еще полагаем, что экономические условия в стране улучшаются", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Пальмас (Franziska Palmas).

https://1prime.ru/20260223/dollar-867733958.html

https://1prime.ru/20260223/bank-867736131.html

германия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, германия, сша, европа, ifo