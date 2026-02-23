Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
"Это крайне разрушительно". В США раскрыли план операции против России
"Это крайне разрушительно". В США раскрыли план операции против России
2026-02-23T01:55+0300
2026-02-23T01:55+0300
политика
европа
запад
нато
украина
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюз отходит от использования дипломатии в своих отношениях с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский публицист и ученый Стивен Кинзер."Наихудшим следствием переворота на Украине стало разрушение этой страны и гибель тысяч украинцев. &lt;…&gt; Думаю, Запад послал России однозначно сигнал, что больше не хочет иметь с ней дела, и что России нужно искать других партнеров в сфере безопасности. Это крайне разрушительно — и в этом не было необходимости. Хотелось бы верить, что ситуация на Украине заставит европейские страны пересмотреть свой подход к вопросам безопасности, но, похоже, никаких признаков этого нет. Интересно, что теперь Европа, по сути, осталась сама по себе, пытаясь восполнить пробел, оставленный США", — заявил он.По мнению эксперта, европейцы просто отказываются от диалога с Россией, предпочитая готовиться к войне."Я все еще с трудом понимаю, о чем думают некоторые мои друзья, например, в Германии. Они считают, что им нужно ввести воинский призыв, укреплять автобаны, чтобы по ним могли ездить танки. А если ты предлагаешь, что разговор с противником стал бы хорошим способом снизить вероятность войны, тебя воспринимают как сторонника умиротворения. &lt;…&gt; Дипломатия — не полезный инструмент международных отношений — и если вы в это верите, то фактически разрушаете саму идею международного сотрудничества", — объяснил Кинзер.В последние годы Россия сообщает о беспрецедентной активности НАТО рядом со своими западными границами. Альянс расширяет свою деятельность, оправдывая это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением присутствия блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на основе равноправия и при отказе от курса на милитаризацию континента.
европа, запад, нато, украина, ес, мид
Политика, ЕВРОПА, ЗАПАД, НАТО, УКРАИНА, ЕС, МИД
01:55 23.02.2026
 
"Это крайне разрушительно". В США раскрыли план операции против России

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюз отходит от использования дипломатии в своих отношениях с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский публицист и ученый Стивен Кинзер.
"Наихудшим следствием переворота на Украине стало разрушение этой страны и гибель тысяч украинцев. <…> Думаю, Запад послал России однозначно сигнал, что больше не хочет иметь с ней дела, и что России нужно искать других партнеров в сфере безопасности. Это крайне разрушительно — и в этом не было необходимости. Хотелось бы верить, что ситуация на Украине заставит европейские страны пересмотреть свой подход к вопросам безопасности, но, похоже, никаких признаков этого нет. Интересно, что теперь Европа, по сути, осталась сама по себе, пытаясь восполнить пробел, оставленный США", — заявил он.
По мнению эксперта, европейцы просто отказываются от диалога с Россией, предпочитая готовиться к войне.
"Я все еще с трудом понимаю, о чем думают некоторые мои друзья, например, в Германии. Они считают, что им нужно ввести воинский призыв, укреплять автобаны, чтобы по ним могли ездить танки. А если ты предлагаешь, что разговор с противником стал бы хорошим способом снизить вероятность войны, тебя воспринимают как сторонника умиротворения. <…> Дипломатия — не полезный инструмент международных отношений — и если вы в это верите, то фактически разрушаете саму идею международного сотрудничества", — объяснил Кинзер.
В последние годы Россия сообщает о беспрецедентной активности НАТО рядом со своими западными границами. Альянс расширяет свою деятельность, оправдывая это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением присутствия блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на основе равноправия и при отказе от курса на милитаризацию континента.
