"Это крайне разрушительно". В США раскрыли план операции против России

Евросоюз отходит от использования дипломатии в своих отношениях с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский публицист и ученый Стивен...

2026-02-23T01:55+0300

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюз отходит от использования дипломатии в своих отношениях с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский публицист и ученый Стивен Кинзер."Наихудшим следствием переворота на Украине стало разрушение этой страны и гибель тысяч украинцев. <…> Думаю, Запад послал России однозначно сигнал, что больше не хочет иметь с ней дела, и что России нужно искать других партнеров в сфере безопасности. Это крайне разрушительно — и в этом не было необходимости. Хотелось бы верить, что ситуация на Украине заставит европейские страны пересмотреть свой подход к вопросам безопасности, но, похоже, никаких признаков этого нет. Интересно, что теперь Европа, по сути, осталась сама по себе, пытаясь восполнить пробел, оставленный США", — заявил он.По мнению эксперта, европейцы просто отказываются от диалога с Россией, предпочитая готовиться к войне."Я все еще с трудом понимаю, о чем думают некоторые мои друзья, например, в Германии. Они считают, что им нужно ввести воинский призыв, укреплять автобаны, чтобы по ним могли ездить танки. А если ты предлагаешь, что разговор с противником стал бы хорошим способом снизить вероятность войны, тебя воспринимают как сторонника умиротворения. <…> Дипломатия — не полезный инструмент международных отношений — и если вы в это верите, то фактически разрушаете саму идею международного сотрудничества", — объяснил Кинзер.В последние годы Россия сообщает о беспрецедентной активности НАТО рядом со своими западными границами. Альянс расширяет свою деятельность, оправдывая это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением присутствия блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на основе равноправия и при отказе от курса на милитаризацию континента.

