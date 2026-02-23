Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕП согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС и США, пишут СМИ
ЕП согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС и США, пишут СМИ
2026-02-23T18:12+0300
2026-02-23T18:12+0300
мировая экономика
сша
гренландия
дональд трамп
ес
еп
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Европарламент согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС и США, передает агентство Рейтер со ссылкой на парламентские источники. "Европейский парламент в понедельник решил отложить голосование по торговой сделке Евросоюза с США в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 15%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника в ЕП. Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
мировая экономика, сша, гренландия, дональд трамп, ес, еп
Мировая экономика, США, Гренландия, Дональд Трамп, ЕС, ЕП
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Европарламент согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС и США, передает агентство Рейтер со ссылкой на парламентские источники.
"Европейский парламент в понедельник решил отложить голосование по торговой сделке Евросоюза с США в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 15%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника в ЕП.
Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
