Министр обороны Украины сообщил о реформе мобилизации - 23.02.2026, ПРАЙМ
Министр обороны Украины сообщил о реформе мобилизации
2026-02-23T23:45+0300
2026-02-23T23:45+0300
украина
общество
всу
в мире
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в своем Telegram-канале, что в стране планируется провести реформирование мобилизационной системы."Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации", — рассказал он.По его словам, ведомство разрабатывает некое "системное решение", однако подробности пока не раскрываются.В последнее время киевский режим испытывает дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают общественный резонанс и протесты. В сети широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представителей военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине пытаются уклониться от службы: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают выхода на улицу.
23:45 23.02.2026
 
Министр обороны Украины сообщил о реформе мобилизации

Федоров: на Украине готовят масштабные изменения в системе призыва

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в своем Telegram-канале, что в стране планируется провести реформирование мобилизационной системы.
"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации", — рассказал он.
По его словам, ведомство разрабатывает некое "системное решение", однако подробности пока не раскрываются.
В последнее время киевский режим испытывает дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают общественный резонанс и протесты. В сети широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представителей военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине пытаются уклониться от службы: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают выхода на улицу.
