Министр обороны Украины сообщил о реформе мобилизации
2026-02-23T23:45+0300
украина
общество
всу
в мире
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в своем Telegram-канале, что в стране планируется провести реформирование мобилизационной системы."Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации", — рассказал он.По его словам, ведомство разрабатывает некое "системное решение", однако подробности пока не раскрываются.В последнее время киевский режим испытывает дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают общественный резонанс и протесты. В сети широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представителей военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине пытаются уклониться от службы: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают выхода на улицу.
