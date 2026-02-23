https://1prime.ru/20260223/filippo-867740108.html

Заявление депутата ЕП о России вызвало переполох на Западе

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Франции нужно выйти из Евросоюза после заявления депутата Европарламента Томаша Здеховского о России, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Так он прокомментировал пост парламентария о том, что если Венгрия заблокирует санкции против Москвы, то нужно заморозить средства, которые ей выделяет ЕС, и приостановить избирательные права в союзе."Он идеальное воплощение того, что такое ЕС: твой голос имеет значение только в том случае, если ты идешь в направлении того, чего хочет ЕС, в противном случае твой голос не имеет значения !…" — говорится в публикации.Филиппо призвал покинуть ЕС и освободить Францию.В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

франция, москва, запад, ес