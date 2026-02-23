https://1prime.ru/20260223/fitso-867749161.html

Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо

Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо - 23.02.2026, ПРАЙМ

Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с понедельника, если украинская сторона обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T19:47+0300

2026-02-23T19:47+0300

2026-02-23T20:41+0300

энергетика

газ

словакия

роберт фицо

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83983/65/839836521_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_7b047e22b7634b55439f5c6d36019f8d.jpg

БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с понедельника, если украинская сторона обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит. "С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.Премьер сообщил, что соответствующие распоряжение в понедельник он озвучил на встрече с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии).Фицо 21 февраля заявил, что, если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20260223/kallas-867748220.html

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, словакия, роберт фицо, украина