Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо - 23.02.2026
Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо
Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо - 23.02.2026, ПРАЙМ
Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с понедельника, если украинская сторона обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T19:47+0300
2026-02-23T20:41+0300
энергетика
газ
словакия
роберт фицо
украина
БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с понедельника, если украинская сторона обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит. "С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.Премьер сообщил, что соответствующие распоряжение в понедельник он озвучил на встрече с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии).Фицо 21 февраля заявил, что, если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
словакия
украина
газ, словакия, роберт фицо, украина
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, УКРАИНА
19:47 23.02.2026 (обновлено: 20:41 23.02.2026)
 
Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо

Фицо: Словакия прекратила помощь Украине в виде поставок электроэнергии

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что с понедельника, если украинская сторона обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит.
"С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.
Премьер сообщил, что соответствующие распоряжение в понедельник он озвучил на встрече с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии).
Фицо 21 февраля заявил, что, если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас
18:59
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯРоберт ФицоУКРАИНА
 
 
