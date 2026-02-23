Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе снизились в понедельник - 23.02.2026
Биржевые цены на газ в Европе снизились в понедельник
Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опускаются на 3,5%, находясь на уровне ниже 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные | 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опускаются на 3,5%, находясь на уровне ниже 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах открыли торги в 10.00 мск у отметки в 377,2 доллара (–3,2%). А по состоянию на 10.03 мск их стоимость составляет 376,2 доллара (–3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
11:08 23.02.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе снизились в понедельник

ICE: цены на газ в Европе упали на 3,5%, ниже 380 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости . Сергей СтаростенкоГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Старостенко
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опускаются на 3,5%, находясь на уровне ниже 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах открыли торги в 10.00 мск у отметки в 377,2 доллара (–3,2%). А по состоянию на 10.03 мск их стоимость составляет 376,2 доллара (–3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,7 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
