Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах - 23.02.2026
Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах
Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах - 23.02.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах
Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню,... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T12:02+0300
2026-02-23T12:02+0300
энергетика
газ
германия
нидерланды
франция
ес
gie
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865235445_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_038aaa294ca27e9d362dc8fce68063d8.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE на 21 февраля, общий уровень заполненности в европейских ПХГ составляет 30,9%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2022 году. При этом в шести странах – Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии – уровень запасов опустился ниже 25%. Показатель в Германии (крупнейшая страна в ЕС по величине мощностей ПХГ) составляет 20,5%, в Нидерландах и Франции (третья и четвертая страны по аналогичному показателю) – 11,8% и 21,1% соответственно, в Латвии – 20,8%, Хорватии – 12,7%, Бельгии – 24,4%. В Дании уровень запасов в ПХГ составляет 26,8%. Аналитики "Газпрома" 18 февраля отмечали, что из европейских ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.
германия
нидерланды
франция
газ, германия, нидерланды, франция, ес, gie, газпром
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ФРАНЦИЯ, ЕС, GIE, Газпром
12:02 23.02.2026
 
Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах

GIE: запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% уже в 6 странах

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочие на подземном хранилище газа
Рабочие на подземном хранилище газа - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Рабочие на подземном хранилище газа. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на 21 февраля, общий уровень заполненности в европейских ПХГ составляет 30,9%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2022 году. При этом в шести странах – Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии – уровень запасов опустился ниже 25%.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Биржевые цены на газ в Европе снизились в понедельник
11:08
Показатель в Германии (крупнейшая страна в ЕС по величине мощностей ПХГ) составляет 20,5%, в Нидерландах и Франции (третья и четвертая страны по аналогичному показателю) – 11,8% и 21,1% соответственно, в Латвии – 20,8%, Хорватии – 12,7%, Бельгии – 24,4%.
В Дании уровень запасов в ПХГ составляет 26,8%.
Аналитики "Газпрома" 18 февраля отмечали, что из европейских ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.
Проблемы газа в Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Россия снова виновата". У немцев стремительно заканчиваются запасы газа
20 февраля, 07:07
 
