Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах
2026-02-23T12:02+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE на 21 февраля, общий уровень заполненности в европейских ПХГ составляет 30,9%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2022 году. При этом в шести странах – Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии – уровень запасов опустился ниже 25%. Показатель в Германии (крупнейшая страна в ЕС по величине мощностей ПХГ) составляет 20,5%, в Нидерландах и Франции (третья и четвертая страны по аналогичному показателю) – 11,8% и 21,1% соответственно, в Латвии – 20,8%, Хорватии – 12,7%, Бельгии – 24,4%. В Дании уровень запасов в ПХГ составляет 26,8%. Аналитики "Газпрома" 18 февраля отмечали, что из европейских ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.
