https://1prime.ru/20260223/gaz-867738946.html

Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах

Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах - 23.02.2026, ПРАЙМ

Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах

Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню,... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T12:02+0300

2026-02-23T12:02+0300

2026-02-23T12:02+0300

энергетика

газ

германия

нидерланды

франция

ес

gie

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865235445_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_038aaa294ca27e9d362dc8fce68063d8.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE на 21 февраля, общий уровень заполненности в европейских ПХГ составляет 30,9%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2022 году. При этом в шести странах – Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии – уровень запасов опустился ниже 25%. Показатель в Германии (крупнейшая страна в ЕС по величине мощностей ПХГ) составляет 20,5%, в Нидерландах и Франции (третья и четвертая страны по аналогичному показателю) – 11,8% и 21,1% соответственно, в Латвии – 20,8%, Хорватии – 12,7%, Бельгии – 24,4%. В Дании уровень запасов в ПХГ составляет 26,8%. Аналитики "Газпрома" 18 февраля отмечали, что из европейских ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля.

https://1prime.ru/20260223/gaz-867737683.html

https://1prime.ru/20260220/gaz-867610839.html

германия

нидерланды

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, нидерланды, франция, ес, gie, газпром