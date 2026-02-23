https://1prime.ru/20260223/gaz-867740412.html

Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10%

2026-02-23T13:09+0300

энергетика

газ

восточная европа

сша

китай

ес

фсэг

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Спрос на газ в странах Европейского союза (ЕС) в январе вырос на 10% - до 47 миллиардов кубометров, причиной стала холодная погода – средняя температура в регионе была почти на 1 градус ниже, чем годом ранее, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В январе 2026 года потребление газа в ЕС резко возросло, увеличившись на 10% в годовом выражении, до 47 миллиардов кубометров", – говорится в докладе. Отмечается, что такой рост связан с погодными условиями: средняя температура в регионе была примерно на 0,9 градуса ниже, чем годом ранее, причем особенно суровые условия наблюдались в Восточной Европе. Ранние снегопады в нескольких европейских странах усилили потребность в отоплении, добавили в организации. Аналитики ФСЭГ обратили внимание, что рост выработки электроэнергии из ветра в ЕС не был достаточным для удовлетворения дополнительного спроса на фоне более холодной погоды в январе. "Газ сыграл центральную роль в балансировании энергетической системы, удовлетворении повышенного сезонного спроса на отопление и электроэнергию и поддержании стабильности системы в периоды пиковой нагрузки", – подчеркивается в докладе. Напротив, спрос на газ в США в январе снизился на 1,1% в годовом выражении, до 108,7 миллиарда кубометров, что отражает уменьшение потребления в жилом, коммерческом и энергетическом секторах, несмотря на холодную погоду в некоторых частях страны. Январские данные другого крупного потребителя – Китая – в докладе не приведены. При этом уточняется, что в декабре спрос на газ в этой стране вырос на 10%, до 41,5 миллиарда кубометров.

2026

Новости

