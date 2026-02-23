Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10% - 23.02.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260223/gaz-867740412.html
Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10%
Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10% - 23.02.2026, ПРАЙМ
Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10%
Спрос на газ в странах Европейского союза (ЕС) в январе вырос на 10% - до 47 миллиардов кубометров, причиной стала холодная погода – средняя температура в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T13:09+0300
2026-02-23T13:09+0300
энергетика
газ
восточная европа
сша
китай
ес
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Спрос на газ в странах Европейского союза (ЕС) в январе вырос на 10% - до 47 миллиардов кубометров, причиной стала холодная погода – средняя температура в регионе была почти на 1 градус ниже, чем годом ранее, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В январе 2026 года потребление газа в ЕС резко возросло, увеличившись на 10% в годовом выражении, до 47 миллиардов кубометров", – говорится в докладе. Отмечается, что такой рост связан с погодными условиями: средняя температура в регионе была примерно на 0,9 градуса ниже, чем годом ранее, причем особенно суровые условия наблюдались в Восточной Европе. Ранние снегопады в нескольких европейских странах усилили потребность в отоплении, добавили в организации. Аналитики ФСЭГ обратили внимание, что рост выработки электроэнергии из ветра в ЕС не был достаточным для удовлетворения дополнительного спроса на фоне более холодной погоды в январе. "Газ сыграл центральную роль в балансировании энергетической системы, удовлетворении повышенного сезонного спроса на отопление и электроэнергию и поддержании стабильности системы в периоды пиковой нагрузки", – подчеркивается в докладе. Напротив, спрос на газ в США в январе снизился на 1,1% в годовом выражении, до 108,7 миллиарда кубометров, что отражает уменьшение потребления в жилом, коммерческом и энергетическом секторах, несмотря на холодную погоду в некоторых частях страны. Январские данные другого крупного потребителя – Китая – в докладе не приведены. При этом уточняется, что в декабре спрос на газ в этой стране вырос на 10%, до 41,5 миллиарда кубометров.
восточная европа
сша
китай
газ, восточная европа, сша, китай, ес, фсэг
Энергетика, Газ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, США, КИТАЙ, ЕС, ФСЭГ
13:09 23.02.2026
 
Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10%

ФСЭГ: похолодание подтолкнуло спрос на газ в ЕС в январе на 10%

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Спрос на газ в странах Европейского союза (ЕС) в январе вырос на 10% - до 47 миллиардов кубометров, причиной стала холодная погода – средняя температура в регионе была почти на 1 градус ниже, чем годом ранее, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В январе 2026 года потребление газа в ЕС резко возросло, увеличившись на 10% в годовом выражении, до 47 миллиардов кубометров", – говорится в докладе.
Отмечается, что такой рост связан с погодными условиями: средняя температура в регионе была примерно на 0,9 градуса ниже, чем годом ранее, причем особенно суровые условия наблюдались в Восточной Европе. Ранние снегопады в нескольких европейских странах усилили потребность в отоплении, добавили в организации.
Аналитики ФСЭГ обратили внимание, что рост выработки электроэнергии из ветра в ЕС не был достаточным для удовлетворения дополнительного спроса на фоне более холодной погоды в январе. "Газ сыграл центральную роль в балансировании энергетической системы, удовлетворении повышенного сезонного спроса на отопление и электроэнергию и поддержании стабильности системы в периоды пиковой нагрузки", – подчеркивается в докладе.
Напротив, спрос на газ в США в январе снизился на 1,1% в годовом выражении, до 108,7 миллиарда кубометров, что отражает уменьшение потребления в жилом, коммерческом и энергетическом секторах, несмотря на холодную погоду в некоторых частях страны.
Январские данные другого крупного потребителя – Китая – в докладе не приведены. При этом уточняется, что в декабре спрос на газ в этой стране вырос на 10%, до 41,5 миллиарда кубометров.
ЭнергетикаГазВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАСШАКИТАЙЕСФСЭГ
 
 
