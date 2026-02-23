Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа обновила рекорд по импорту СПГ в январе - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260223/gaz-867741683.html
Европа обновила рекорд по импорту СПГ в январе
Европа обновила рекорд по импорту СПГ в январе - 23.02.2026, ПРАЙМ
Европа обновила рекорд по импорту СПГ в январе
Европа в январе впервые с 2022 года обновила рекорд по объему импорта сжиженного природного газа (СПГ) – 13,8 миллиона тонн, что на 15% больше в месячном... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T14:01+0300
2026-02-23T14:01+0300
энергетика
газ
европа
сша
бельгия
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_4c239460f2d79e957bf0ed78be52242a.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Европа в январе впервые с 2022 года обновила рекорд по объему импорта сжиженного природного газа (СПГ) – 13,8 миллиона тонн, что на 15% больше в месячном выражении, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В январе 2026 года импорт СПГ в Европу продолжил расти, увеличившись на 15% (1,8 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув нового месячного рекорда в 13,8 миллиона тонн", – отмечается в докладе. Это второй раз, когда импорт СПГ в Европу превысил 13 миллионов тонн. Впервые эту отметку регион преодолел в декабре 2022 года. Рост показателя связан с увеличением потребления газа из-за более холодной, чем обычно, погоды и снижением добычи в регионе, указали аналитики ФСЭГ. Уточняется, что Европа по-прежнему остается предпочтительным направлением для поставок СПГ из США. Наибольший рост импорта в январе в страновом срезе был в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Великобритании, что компенсировало снижение импорта во Франции, Португалии и Испании, отмечается в докладе.
https://1prime.ru/20260223/gaz-867740412.html
https://1prime.ru/20260223/gaz-867738946.html
европа
сша
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_100:0:2399:1724_1920x0_80_0_0_e3bfe6c217031f89c44ee76af1f5fdd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, сша, бельгия, фсэг
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, БЕЛЬГИЯ, ФСЭГ
14:01 23.02.2026
 
Европа обновила рекорд по импорту СПГ в январе

ФСЭГ: Европа в январе впервые с 2022 года обновила рекорд по объему импорта СПГ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Газокомпрессорная станция . Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Европа в январе впервые с 2022 года обновила рекорд по объему импорта сжиженного природного газа (СПГ) – 13,8 миллиона тонн, что на 15% больше в месячном выражении, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В январе 2026 года импорт СПГ в Европу продолжил расти, увеличившись на 15% (1,8 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув нового месячного рекорда в 13,8 миллиона тонн", – отмечается в докладе.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Спрос на газ в странах ЕС в январе вырос на 10%
13:09
Это второй раз, когда импорт СПГ в Европу превысил 13 миллионов тонн. Впервые эту отметку регион преодолел в декабре 2022 года.
Рост показателя связан с увеличением потребления газа из-за более холодной, чем обычно, погоды и снижением добычи в регионе, указали аналитики ФСЭГ.
Уточняется, что Европа по-прежнему остается предпочтительным направлением для поставок СПГ из США.
Наибольший рост импорта в январе в страновом срезе был в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Великобритании, что компенсировало снижение импорта во Франции, Португалии и Испании, отмечается в докладе.
Рабочие на подземном хранилище газа - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в 6 странах
12:02
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАСШАБЕЛЬГИЯФСЭГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала