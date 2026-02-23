https://1prime.ru/20260223/gaz-867741683.html

Европа обновила рекорд по импорту СПГ в январе

энергетика

газ

европа

сша

бельгия

фсэг

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Европа в январе впервые с 2022 года обновила рекорд по объему импорта сжиженного природного газа (СПГ) – 13,8 миллиона тонн, что на 15% больше в месячном выражении, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В январе 2026 года импорт СПГ в Европу продолжил расти, увеличившись на 15% (1,8 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув нового месячного рекорда в 13,8 миллиона тонн", – отмечается в докладе. Это второй раз, когда импорт СПГ в Европу превысил 13 миллионов тонн. Впервые эту отметку регион преодолел в декабре 2022 года. Рост показателя связан с увеличением потребления газа из-за более холодной, чем обычно, погоды и снижением добычи в регионе, указали аналитики ФСЭГ. Уточняется, что Европа по-прежнему остается предпочтительным направлением для поставок СПГ из США. Наибольший рост импорта в январе в страновом срезе был в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Великобритании, что компенсировало снижение импорта во Франции, Португалии и Испании, отмечается в докладе.

европа

сша

бельгия

газ, европа, сша, бельгия, фсэг