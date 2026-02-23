https://1prime.ru/20260223/gaz-867744005.html
23.02.2026
Рост мирового экспорта СПГ в январе стал рекордным
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе увеличился на 15%, этот рост стал рекордным, всего на газовозах поставлено 610 грузов, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В январе 2026 года мировой экспорт СПГ вырос на 15% (5,6 миллиона тонн) по сравнению с тем же месяцем в прошлом году – до рекордного уровня в 42,39 миллиона тонн, что стало самым сильным ростом за всю историю", – сообщается в докладе. При этом в январе из-за повышенного спроса на газ для отопления было зафиксировано рекордное количество поставок СПГ. По всему миру на газовозах было экспортировано 610 грузов, что на 15 больше (+2,5%), чем в предыдущем месяце, и на 52 больше (+9,3%), чем в январе прошлого года. Крупнейшими экспортерами СПГ в прошлом месяце стали США, Австралия и Катар. Что касается трубопроводного газа, его мировой импорт в январе снизился на 4%, до 51 миллиарда кубометров, говорится в докладе. Крупнейшим импортером этого топлива осталась Европа (36% от общемирового объема импорта трубопроводного газа) – 12,3 миллиарда кубометров (+2% в месячном выражении). Данные за январь других регионов и стран не приводятся. Отмечается, что Китай в декабре импортировал 6,8 миллиарда кубометров трубопроводного газа. Показатель снизился на 1% в месячном выражении, но уже в 20-й раз подряд вырос в годовом (+13%).
Рост мирового экспорта СПГ в январе стал рекордным
ФСЭГ: мировой экспорт СПГ в январе вырос на 15%, это рекордный рост
