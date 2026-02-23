https://1prime.ru/20260223/gaz-867744005.html

Рост мирового экспорта СПГ в январе стал рекордным

Рост мирового экспорта СПГ в январе стал рекордным - 23.02.2026, ПРАЙМ

Рост мирового экспорта СПГ в январе стал рекордным

Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе увеличился на 15%, этот рост стал рекордным, всего на газовозах поставлено 610 грузов, говорится в... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T15:41+0300

2026-02-23T15:41+0300

2026-02-23T15:41+0300

энергетика

газ

сша

австралия

катар

бизнес

фсэг

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе увеличился на 15%, этот рост стал рекордным, всего на газовозах поставлено 610 грузов, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В январе 2026 года мировой экспорт СПГ вырос на 15% (5,6 миллиона тонн) по сравнению с тем же месяцем в прошлом году – до рекордного уровня в 42,39 миллиона тонн, что стало самым сильным ростом за всю историю", – сообщается в докладе. При этом в январе из-за повышенного спроса на газ для отопления было зафиксировано рекордное количество поставок СПГ. По всему миру на газовозах было экспортировано 610 грузов, что на 15 больше (+2,5%), чем в предыдущем месяце, и на 52 больше (+9,3%), чем в январе прошлого года. Крупнейшими экспортерами СПГ в прошлом месяце стали США, Австралия и Катар. Что касается трубопроводного газа, его мировой импорт в январе снизился на 4%, до 51 миллиарда кубометров, говорится в докладе. Крупнейшим импортером этого топлива осталась Европа (36% от общемирового объема импорта трубопроводного газа) – 12,3 миллиарда кубометров (+2% в месячном выражении). Данные за январь других регионов и стран не приводятся. Отмечается, что Китай в декабре импортировал 6,8 миллиарда кубометров трубопроводного газа. Показатель снизился на 1% в месячном выражении, но уже в 20-й раз подряд вырос в годовом (+13%).

https://1prime.ru/20260223/gaz-867740412.html

https://1prime.ru/20260220/gaz-867610839.html

сша

австралия

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, австралия, катар, бизнес, фсэг