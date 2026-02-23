В Европе биржевые цены на газ снизились на 1,3%

https://1prime.ru/20260223/gaz-867751867.html
экономика
газ
европа
нидерланды
ice
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились в понедельник на 1,3% до 385 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 377,2 доллара (–3,2%). Это стало ценовым минимумом торгов. Ценовой максимум составил 391,3 доллара (+0,4%). Последние фьючерсы торговались по 384,8 доллара (–1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
газ, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
