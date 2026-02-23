Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс делового климата в Германии в феврале вырос до 88,4 пункта - 23.02.2026
Индекс делового климата в Германии в феврале вырос до 88,4 пункта
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в феврале поднялся до уровня 88,4 пункта с уровня января в 87,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует исследовательский институт IFO в понедельник, 23 февраля, в 12.00 мск. Эксперты также ждут, что индекс экономических ожиданий в стране вырос до 90,5 пункта с 89,5 пункта в феврале, а индекс текущей экономической ситуации – до 86,1 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее.
мировая экономика, германия, ifo, индексы
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, IFO, Индексы
08:32 23.02.2026
 
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в феврале поднялся до уровня 88,4 пункта с уровня января в 87,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует исследовательский институт IFO в понедельник, 23 февраля, в 12.00 мск.
Эксперты также ждут, что индекс экономических ожиданий в стране вырос до 90,5 пункта с 89,5 пункта в феврале, а индекс текущей экономической ситуации – до 86,1 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее.
