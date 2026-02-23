https://1prime.ru/20260223/germaniya-867733696.html

Индекс делового климата в Германии в феврале вырос до 88,4 пункта

23.02.2026

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в феврале поднялся до уровня 88,4 пункта с уровня января в 87,6 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует исследовательский институт IFO в понедельник, 23 февраля, в 12.00 мск. Эксперты также ждут, что индекс экономических ожиданий в стране вырос до 90,5 пункта с 89,5 пункта в феврале, а индекс текущей экономической ситуации – до 86,1 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее.

германия

