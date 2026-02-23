Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия ждет реакции США на фоне решения Верховного суда по пошлинам - 23.02.2026
https://1prime.ru/20260223/germaniya-867745480.html
Германия ждет реакции США на фоне решения Верховного суда по пошлинам
Германия ждет реакции США на фоне решения Верховного суда по пошлинам - 23.02.2026, ПРАЙМ
Германия ждет реакции США на фоне решения Верховного суда по пошлинам
Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение Верховного суда о том, что пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, выходили за рамки его... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T17:07+0300
2026-02-23T17:07+0300
экономика
мировая экономика
сша
германия
гренландия
дональд трамп
верховный суд
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение Верховного суда о том, что пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, выходили за рамки его полномочий, и выработают чёткую политику, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Существует необходимость проанализировать это решение суда, в том числе вопрос о его обратной силе в отношении уже введенных пошлин. Мы не относимся к этому спокойно или беспристрастно, мы следим за ситуацией с большим интересом. Мы также ожидаем, что американская сторона очень быстро отреагирует четкой политикой, которая позволит нам поступать исходя из этого", - заявил Корнелиус журналистам. Он отметил, что ситуация очень нестабильна и немецкие власти все еще пытаются понять позицию американского правительства. "Правительство ФРГ сейчас согласовывает позицию с европейскими партнёрами и Еврокомиссией. Процесс идёт... Нам нужна ясность относительно следующих шагов правительства США, которое также должно быть заинтересовано в стабильности и предсказуемости торговых отношений", - отметил представитель правительства ФРГ. Ранее агентство Блумберг сообщило, что ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США. Европарламент ранее заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
сша
германия
гренландия
Германия ждет реакции США на фоне решения Верховного суда по пошлинам

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение Верховного суда о том, что пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, выходили за рамки его полномочий, и выработают чёткую политику, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Существует необходимость проанализировать это решение суда, в том числе вопрос о его обратной силе в отношении уже введенных пошлин. Мы не относимся к этому спокойно или беспристрастно, мы следим за ситуацией с большим интересом. Мы также ожидаем, что американская сторона очень быстро отреагирует четкой политикой, которая позволит нам поступать исходя из этого", - заявил Корнелиус журналистам.
Он отметил, что ситуация очень нестабильна и немецкие власти все еще пытаются понять позицию американского правительства.
"Правительство ФРГ сейчас согласовывает позицию с европейскими партнёрами и Еврокомиссией. Процесс идёт... Нам нужна ясность относительно следующих шагов правительства США, которое также должно быть заинтересовано в стабильности и предсказуемости торговых отношений", - отметил представитель правительства ФРГ.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США.
Европарламент ранее заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии
