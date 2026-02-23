Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия осталась третьей по величине экономикой мира в 2025 году
Германия осталась третьей по величине экономикой мира в 2025 году
Германия осталась третьей по величине экономикой мира в 2025 году - 23.02.2026, ПРАЙМ
Германия осталась третьей по величине экономикой мира в 2025 году
Германия в 2025 году осталась третьей экономикой мира по объему номинального ВВП после США и Китая, свидетельствуют подсчеты Института немецкой экономики в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Германия в 2025 году осталась третьей экономикой мира по объему номинального ВВП после США и Китая, свидетельствуют подсчеты Института немецкой экономики в Кёльне (IW). Речь идет о величине номинального ВВП - стоимости всех конечных товаров и услуг по уровню нынешних цен в экономике страны. "Несмотря на продолжающийся экономический кризис, Германия в 2025 году закрепила за собой место третьей по величине экономики мира. По расчетам IW, стоимость всех немецких товаров и услуг составила 5,1 триллиона долларов. Лидером рейтинга являются США с 30,8 триллиона долларов, за ними следует Китай с 19,5 триллиона долларов", - сообщает институт. С объемом ВВП в 4,4 триллиона долларов Япония занимает четвертое место сразу за Германией. В 2024 году Япония уступила Германии третье место. Эксперты считают, что Германия, вероятно, сохранит свое третье место в рейтинге в 2026 году благодаря сильной промышленной базе, высококвалифицированной рабочей силе и научно-исследовательским компаниям. После двух слабых лет, согласно прогнозам IW, экономика вырастет примерно на один процент за счет государственных инвестиций. Однако восстановление останется умеренным, а экономический рост будет сдержанным. При этом отмечается, что к концу десятилетия быстрорастущая и густонаселенная Индия может обогнать Германию. Согласно данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по итогам 2024 года по размеру номинального ВВП оставались США, второй - Китай, а тройку лидеров по объему ВВП замыкала Германия. Япония стала четвертой глобальной экономикой, а Индия - пятой.
мировая экономика, германия, сша, китай, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, КИТАЙ, Всемирный банк
18:17 23.02.2026
 
Германия осталась третьей по величине экономикой мира в 2025 году

IW: Германия осталась третьей по величине экономикой мира в 2025 г

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Samuel Hagger
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Германия в 2025 году осталась третьей экономикой мира по объему номинального ВВП после США и Китая, свидетельствуют подсчеты Института немецкой экономики в Кёльне (IW).
Речь идет о величине номинального ВВП - стоимости всех конечных товаров и услуг по уровню нынешних цен в экономике страны.
"Несмотря на продолжающийся экономический кризис, Германия в 2025 году закрепила за собой место третьей по величине экономики мира. По расчетам IW, стоимость всех немецких товаров и услуг составила 5,1 триллиона долларов. Лидером рейтинга являются США с 30,8 триллиона долларов, за ними следует Китай с 19,5 триллиона долларов", - сообщает институт.
С объемом ВВП в 4,4 триллиона долларов Япония занимает четвертое место сразу за Германией. В 2024 году Япония уступила Германии третье место. Эксперты считают, что Германия, вероятно, сохранит свое третье место в рейтинге в 2026 году благодаря сильной промышленной базе, высококвалифицированной рабочей силе и научно-исследовательским компаниям. После двух слабых лет, согласно прогнозам IW, экономика вырастет примерно на один процент за счет государственных инвестиций. Однако восстановление останется умеренным, а экономический рост будет сдержанным.
При этом отмечается, что к концу десятилетия быстрорастущая и густонаселенная Индия может обогнать Германию.
Согласно данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по итогам 2024 года по размеру номинального ВВП оставались США, второй - Китай, а тройку лидеров по объему ВВП замыкала Германия. Япония стала четвертой глобальной экономикой, а Индия - пятой.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Германия ждет реакции США на фоне решения Верховного суда по пошлинам
Заголовок открываемого материала