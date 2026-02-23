Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Коммунальную аварию, в результате которой последовали отключения горячей воды и отопления на четырех улицах Хабаровска, планируется устранить к вечеру понедельника, сообщает министерство энергетики Хабаровского края. "В Хабаровске зафиксирована авария на тепломагистрали ТМ-33. Аварийные бригады АО "ДГК" (Хабаровские тепловые сети) уже работают на месте и определяют характер повреждения... Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря", - сообщается в Telegram-канале министерства. Как уточнили в ведомстве, ситуация находится на его контроле. Для координации работ на место повреждения незамедлительно выехал министр энергетики края Герман Тютюков. "Плановое время завершения работ и восстановления ресурса - 17.00 (10.00 мск - ред.) 23 февраля", - указали в министерстве. По данным открытых источников, на улице Тихоокеанской располагаются 85 многоквартирных домов, на Трехгорной - 46, на Известковой - 13, на улице Бондаря - 18 многоквартирных домов.
06:08 23.02.2026
 
Коммунальную аварию в Хабаровске устранят к вечеру понедельника

Коммунальную аварию на четырех улицах Хабаровска планируют устранить к вечеру понедельника

ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Коммунальную аварию, в результате которой последовали отключения горячей воды и отопления на четырех улицах Хабаровска, планируется устранить к вечеру понедельника, сообщает министерство энергетики Хабаровского края.
"В Хабаровске зафиксирована авария на тепломагистрали ТМ-33. Аварийные бригады АО "ДГК" (Хабаровские тепловые сети) уже работают на месте и определяют характер повреждения... Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Как уточнили в ведомстве, ситуация находится на его контроле. Для координации работ на место повреждения незамедлительно выехал министр энергетики края Герман Тютюков.
"Плановое время завершения работ и восстановления ресурса - 17.00 (10.00 мск - ред.) 23 февраля", - указали в министерстве.
По данным открытых источников, на улице Тихоокеанской располагаются 85 многоквартирных домов, на Трехгорной - 46, на Известковой - 13, на улице Бондаря - 18 многоквартирных домов.
 
