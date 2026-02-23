https://1prime.ru/20260223/habarovsk-867731138.html
Коммунальную аварию в Хабаровске устранят к вечеру понедельника
Коммунальную аварию в Хабаровске устранят к вечеру понедельника - 23.02.2026, ПРАЙМ
Коммунальную аварию в Хабаровске устранят к вечеру понедельника
Коммунальную аварию, в результате которой последовали отключения горячей воды и отопления на четырех улицах Хабаровска, планируется устранить к вечеру... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T06:08+0300
2026-02-23T06:08+0300
2026-02-23T06:08+0300
энергетика
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867731138.jpg?1771816127
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Коммунальную аварию, в результате которой последовали отключения горячей воды и отопления на четырех улицах Хабаровска, планируется устранить к вечеру понедельника, сообщает министерство энергетики Хабаровского края.
"В Хабаровске зафиксирована авария на тепломагистрали ТМ-33. Аварийные бригады АО "ДГК" (Хабаровские тепловые сети) уже работают на месте и определяют характер повреждения... Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Как уточнили в ведомстве, ситуация находится на его контроле. Для координации работ на место повреждения незамедлительно выехал министр энергетики края Герман Тютюков.
"Плановое время завершения работ и восстановления ресурса - 17.00 (10.00 мск - ред.) 23 февраля", - указали в министерстве.
По данным открытых источников, на улице Тихоокеанской располагаются 85 многоквартирных домов, на Трехгорной - 46, на Известковой - 13, на улице Бондаря - 18 многоквартирных домов.
хабаровск
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, хабаровский край
Энергетика, Хабаровск, Хабаровский край
Коммунальную аварию в Хабаровске устранят к вечеру понедельника
Коммунальную аварию на четырех улицах Хабаровска планируют устранить к вечеру понедельника
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Коммунальную аварию, в результате которой последовали отключения горячей воды и отопления на четырех улицах Хабаровска, планируется устранить к вечеру понедельника, сообщает министерство энергетики Хабаровского края.
"В Хабаровске зафиксирована авария на тепломагистрали ТМ-33. Аварийные бригады АО "ДГК" (Хабаровские тепловые сети) уже работают на месте и определяют характер повреждения... Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Как уточнили в ведомстве, ситуация находится на его контроле. Для координации работ на место повреждения незамедлительно выехал министр энергетики края Герман Тютюков.
"Плановое время завершения работ и восстановления ресурса - 17.00 (10.00 мск - ред.) 23 февраля", - указали в министерстве.
По данным открытых источников, на улице Тихоокеанской располагаются 85 многоквартирных домов, на Трехгорной - 46, на Известковой - 13, на улице Бондаря - 18 многоквартирных домов.