Россия увеличила импорт рыбьего жира из США в 2,5 раза

Россия увеличила импорт рыбьего жира из США в 2,5 раза

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года увеличила более чем вдвое импорт рыбьего жира из США, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в минувшем году российские компании ввезли из Штатов рыбий жир на 128,3 тысячи долларов против 51,1 тысячи в 2024 году. Таким образом, сумма импорта увеличилась в 2,5 раза в годовом выражении. При этом по итогам 2025 года крупнейшими покупателями рыбьего жира у американцев стали Канада с долей в 34,9% от всех поставок, а также Дания (12,7%), Чили (8,2%), Бельгия (8,1%) и Китай (5%).

