Россия увеличила импорт рыбьего жира из США в 2,5 раза - 23.02.2026
Россия увеличила импорт рыбьего жира из США в 2,5 раза
2026-02-23T09:11+0300
2026-02-23T09:11+0300
экономика
бизнес
сша
россия
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года увеличила более чем вдвое импорт рыбьего жира из США, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в минувшем году российские компании ввезли из Штатов рыбий жир на 128,3 тысячи долларов против 51,1 тысячи в 2024 году. Таким образом, сумма импорта увеличилась в 2,5 раза в годовом выражении. При этом по итогам 2025 года крупнейшими покупателями рыбьего жира у американцев стали Канада с долей в 34,9% от всех поставок, а также Дания (12,7%), Чили (8,2%), Бельгия (8,1%) и Китай (5%).
2026
бизнес, сша, россия
Экономика, Бизнес, США, РОССИЯ
09:11 23.02.2026
 
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года увеличила более чем вдвое импорт рыбьего жира из США, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в минувшем году российские компании ввезли из Штатов рыбий жир на 128,3 тысячи долларов против 51,1 тысячи в 2024 году. Таким образом, сумма импорта увеличилась в 2,5 раза в годовом выражении.
При этом по итогам 2025 года крупнейшими покупателями рыбьего жира у американцев стали Канада с долей в 34,9% от всех поставок, а также Дания (12,7%), Чили (8,2%), Бельгия (8,1%) и Китай (5%).
