Исследование показало, сколько россиян стали "беспечными едоками"

Желание упростить готовку привело к росту числа "беспечных едоков" среди россиян - доля сторонников сервисов фастфуда и доставки от общего числа потребителей... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T07:48+0300

2026-02-23T07:48+0300

2026-02-23T08:18+0300

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Желание упростить готовку привело к росту числа "беспечных едоков" среди россиян - доля сторонников сервисов фастфуда и доставки от общего числа потребителей выросла за 5 лет до 27%, говорится в исследовании независимой исследовательской компания ICMR ("ГФК-Русь") для РИА Новости. В исследовании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и выходные дни. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году. "Тренд на упрощение питания привел к росту сегмента "беспечные едоки" (с 22% до 27%) - это молодые покупатели, не вовлеченные в готовку, клиенты фастфуда и сервисов доставки. Доля "вовлеченных кулинаров" сократилась с 22% до 16%", - отмечают авторы исследования. Мотивация потребителей сместилась от удовольствия к необходимости, указали аналитики. Так, на 10 процентных пунктов снизилась гордость за приготовленные блюда, на 9 процентных пунктов - готовность тратить много времени на необычные блюда.

